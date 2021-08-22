Встреча с представителями партии «Единая Россия»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья, добрый день!

Мы с вами только что принимали участие в торжественном мероприятии, связанном с праздником – Днём флага России, и я хочу всех граждан России поздравить с этим праздником.

Флаг, гимн – это символы государства любой страны – и нашей в том числе, – которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций, являются в известной степени морально-нравственным основанием самой российской государственности. Это хорошее, приятное, торжественное событие.

Но собрались мы с вами сегодня не только в этой связи, а главным образом для того, чтобы поговорить о том, как идёт подготовка к съезду партии «Единая Россия». Мы помним, о чём говорили в июне, и теперь на этом этапе, особенно в связи с предстоящими выборами, очень важно сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать.

Программа партии, о которой мы говорили ещё в июне, – это важный, основополагающий документ, но это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире, в стране. А событий много, жизнь развивается достаточно быстро, ставит перед нами новые задачи, перед страной, перед людьми, ставит нас перед новыми вызовами, на которые мы должны ответить.

Предлагаю по всем этим вопросам сейчас и поговорить. Повторяю, ничего не должно быть забыто из того, что мы наметили в июне этого года – а там целый набор, я сейчас не буду перечислять, очень важных мероприятий в социальной сфере, в экономике, в поддержке семей. Давайте, вспоминая об этом, поговорим о том, где мы находимся на данный момент времени и что, может быть, является наиболее актуальным для того, чтобы обсудить это на съезде и принять соответствующие решения.

Считаю, что это важный, не формальный момент, потому что рассчитываю на то, что «Единая Россия», несмотря на все известные сложности в развитии страны в период пандемии – а они связаны и с потерей рабочих мест для очень многих, с известным ростом инфляции и с ударами по реальным доходам граждан, это очень серьёзные вещи… Но то, что сделано «Единой Россией» за последнее время – а сделано немало, и это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, развитых странах мира, мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики – это создаёт для нас хорошую базу для решения как раз тех задач, о которых я сказал и которые возникли в самое последнее время или за последний год.

Об этом, безусловно, нужно поговорить, и я очень рассчитываю на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны.

Давайте об этом и поговорим сейчас.

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