Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb#Главкосмос#РКЦ Прогресс22.08.2021 01:23

С Байконура выполнен пуск РКН «Союз-2.1б» с 34 КА OneWeb

В воскресенье, 22 августа 2021 года, в 01:13:40.425 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb в рамках миссии № 35. Спустя 564 секунды орбитальный блок со спутниками выведен на суборбитальную траекторию.

По поступившей телеметрической информации, старт, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме. После чего разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 34 аппаратов на целевую круговую орбиту. В течение 3,5 часа спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут постепенно отделяться от российского «разгонника» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Спутники будут находиться на полярных орбитах с наклонением 87,9° на высоте 1200 км от земной поверхности в 12 плоскостях, равномерно разнесенных по долготе восходящего узла, при этом каждый аппарат обеспечит пропускную способность 7 Гбит/с. С этим пуском низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 34 спутника и достигнет 288. Этот старт стал девятым в рамках программы OneWeb и третьим — с космодрома Байконур.

Ракета-носитель «Союз-2» разработана на базе ракеты «Союз-У». Головным разработчиком является Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в Роскосмос). На ракетах-носителях семейства «Союз-2» применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что повышает технические и эксплуатационные характеристики. Конструктивно «Союз-2», как и все ракеты семейства «Союз», выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных ступеней. В сочетании с разгонным блоком «Фрегат» она предназначена для запусков космических аппаратов на околоземные орбиты различных высот и наклонений, включая геопереходные и геостационарные орбиты, а также отлетные траектории.

На первой и второй ступенях носителя применяются жидкостные ракетные двигатели РД-107А и РД-108А, на третьей — четырехкамерный РД-0124. С помощью РД-107 и РД-108 разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (г. Химки, входит в Роскосмос) надежно обеспечивается выполнение отечественной программы пилотируемых полетов и вывода космических аппаратов. К настоящему времени проведены работы по модернизации базовых двигателей РД-107 для первой ступени и двигателей РД-108 для второй ступени — 18 модификаций для различных программ.

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