Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-18#Союз МС-1921.08.2021 07:06

Состоялась коррекция высоты орбиты МКС

С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» проведена очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции. По предварительным данным, после манёвра средняя высота сейчас составляет 420,91 км над поверхностью Земли.

Сегодня, 21 августа 2021 года, в 07:04 по московскому времени была выдана команда и включены двигатели служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Два корректирующих двигателя в штатном режиме проработали 50 секунд, а величина импульса составила 0,71 м/с. В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») обрабатывают телеметрическую информацию, по результатам которой будут сообщены точные параметры орбиты Международной космической станции.

Манёвр проводился двигателями служебного модуля «Звезда», а не транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» в целях более эффективного использования топлива, поскольку космический «грузовик» в настоящее время пристыкован к Малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. В состав основного экипажа вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким.

Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon — астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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