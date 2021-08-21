Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Армия#Армия-202122.08.2021 00:30

Роскосмос на «Армии-2021»

Госкорпорация «Роскосмос» и предприятия российской ракетно-космической промышленности (РКП) представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» образцы и макеты производимой и перспективной ракетно-космической техники, наземной космической инфраструктуры и космических аппаратов. Форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка, Московская область).

Объединенная экспозиция Роскосмоса разместится в павильоне «А», её общая площадь составит 459 квадратных метров. Свою продукцию представят крупнейшие производители отрасли — РКК «Энергия», ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, ИСС, КБ «Арсенал», Корпорация «ВНИИЭМ», Филиал ОРКК — НИИ КП, ЦНИИмаш, ГНЦ «Центр Келдыша» и НПО «Техномаш». В экспозиции — более 60 макетов!

Крупнейший российский производитель техники для пилотируемой космонавтики — «РКК «Энергия» — представит новый макет многоцелевого лабораторного модуля «Наука», вошедшего в состав Международной космической станции в июле 2021 года. Кроме того, корпорация продемонстрирует макеты нового пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орёл», космического аппарата связи и аппарата дистанционного зондирования Земли.

КБ «Арсенал» представит общественности макет орбитального комплекса «Зевс», предназначенного для доставки научной аппаратуры к Луне и планетам Солнечной системы, макет транспортно-энергетического модуля, макеты космических аппаратов с ядерной энергетической установкой, а также макеты космических аппаратов разработки данного предприятия.

ГНЦ «Центр Келдыша» продемонстрирует макет ионного двигателя ИД-200КР, предназначенного для коррекции геостационарных спутниковых платформ, макеты плазматронов «Звезда» и РГ-100, макет «Контурная тепловая труба», а также натурный образец многослойных композиционных материалов с эффектом самозалечивания. ГКНПЦ им. М.В.Хруничева покажет серию макетов ракет-носителей «Ангара-А5», «Ангара-А5В», «Ангара-А5П», «Ангара-1.2», «Рокот-М» и «Протон-М».

Для ознакомления посетителей форума и СМИ будет представлен ряд специальных тренажеров. Так, РКК «Энергия» представит тренажер с применением систем виртуальной реальности «Одиссей» для выхода в открытый космос и осуществления внекорабельной деятельности. ЦПК имени Ю.А.Гагарина в свою очередь покажет мобильный тренажер пилотируемого корабля «Союз ТМА», предназначенный для предстартовой подготовки экипажей МКС и позволяющий проводить занятия по всем этапам программы полета на кораблях этого типа (и его модификациях).

Кроме того, Департамент цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» совместно с РК-Цифра представят вариант использования опытного образца шлема виртуальной реальности «РОСКОСМОС XR-1» на примере тренажерного программного обеспечения виртуальной реальности, имитирующего работу космонавта с реактивным ранцем. Ряд проектов в рамках направления диверсификации производства организаций РКП в павильоне «Е» представят ГНЦ «Центр Келдыша» и «Корпорация «МИТ».

Перечисленная продукция — лишь часть того, что будет представлено на стендах предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

Ждём вас на «Армии-2021»!

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