Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-6522.08.2021 00:00

Роскосмос и экипаж МКС поздравляют с Днем Государственного флага

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства.

Госкорпорация «Роскосмос» и российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров поздравляют с Днем Государственного флага.

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