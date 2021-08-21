Рабочая встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Глеб Сергеевич, еще раз поздравляю Вас с праздником, всех нижегородцев.

Мы с Вами достаточно подробно сейчас говорили о развитии города и области в целом. Знаю, что у Вас есть еще заготовки, которые Вы хотели бы обсудить более предметно, с документами.

Пожалуйста.

Г.Никитин: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

Еще раз Вас благодарю за визит, за приезд, это для нас великая честь, и за те слова, которые Вы сказали, Вам огромное спасибо.

По текущей повестке буквально коротко.

Во-первых, у нас рекордная жара, засуха по этому поводу. Хорошо контролируем ситуацию, по поводу пожаров, я имею в виду. Хотел доложить о том, что у нас особенно сложная ситуация складывалась на территории, прилегающей к Нижегородской области с мордовской стороны, со стороны государственного заповедника «Заповедная Мордовия».

Смотрите также

Постоянно контролировали ситуацию, в том числе с привлечением сил Министерства по чрезвычайным ситуациям и Центрального федерального округа, не только Приволжского. Всего тысяча человек были задействованы, 1071 единица техники, авиация МЧС, Минобороны, Росгвардии была привлечена. И, пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хотел поблагодарить руководство министерств, в первую очередь Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны и Росгвардии, за помощь.

Мы полностью контролируем ситуацию, угрозы населенным пунктам сейчас нет, угрозы закрытому административно-территориальному образованию тоже уже нет, но ситуация была достаточно угрожающая.

Вообще, если сравнивать жару с 2010-м, помните, ужасным годом, она примерно сопоставима, но сейчас 99 процентов пожаров мы тушим в первые сутки, то есть идет полная локализация.

В.Путин: Пока не подошло к объектам, которые требуют особого внимания.

Г.Никитин: Я сейчас тоже эту ситуацию контролировал – мне все вспоминали эту ситуацию люди: конечно, она была ужасная.

Но сейчас мы полностью более-менее готовы, в первую очередь за счет мониторинга дистанционного.

Продолжение следует.

MIL OSI