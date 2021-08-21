Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-1921.08.2021 10:22

Командиры экипажей МКС-66 сдали экзамены по ручным динамическим режимам

Экзамен по ручному причаливанию и перестыковке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» на специализированном тренажере «Дон-Союз» сдали командир основного экипажа МКС-66, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а следом — его дублер Олег Артемьев.

В процессе экзаменационной тренировки космонавты выполняли по четыре режима, первый из которых — перестыковка с одного стыковочного узла российского сегмента Международной космической станции на другой. Это штатный режим, который всегда реализуется вручную. Командиры экипажей должны уметь осуществлять перестыковку корабля к узлам отечественных модулей, которые уже являются частью МКС или прибудут во время их экспедиции на орбиту.

В отличие от перестыковки причаливание подразумевает возникновение нештатных ситуаций, которые, к примеру, могут случиться в тот момент, когда космонавты выполнили облет станции, находятся напротив стыковочного узла и уже начинают причаливать. На экзамене необходимо распознать нештатную ситуацию и продемонстрировать комиссии алгоритм действий по выходу из нее. Сложности добавляет то, что один из режимов причаливания выполняется в тени. Тем не менее командиры экипажей МКС-66 успешно справились с поставленными задачами.

В ходе экзамена космонавты продемонстрировали важные навыки, которые необходимо постоянно поддерживать, чтобы справиться с возможной нештатной ситуацией.

«К сожалению, такое случается. В свое время из-за сбоя автоматики при причаливании корабля „Союз“ к МКС Юрию Маленченко пришлось в ручном режиме провести его стыковку со станцией. На тот момент он совершал свой шестой полет в качестве командира корабля „Союз ТМА-19М“ и, будучи очень опытным космонавтом, спас экипаж от серьезной опасности», — рассказал командир дублирующего экипажа МКС-66 Олег Артемьев.

Текущая экзаменационная сессия характерна тем, что командиры экипажей выполняют задания в одиночку, бортинженеров у них нет. Участники космического полета — съемочная группа проекта «Вызов» − тренируются вместе с космонавтами, но совместно сдавать экзамены начнут в сентябре 2021 года. К командиру основного экипажа МКС-66 Антону Шкаплерову присоединятся Юлия Пересильд и Клим Шипенко, а к его дублеру Олегу Артемьеву — Алена Мордовина и Алексей Дудин. Это будут комплексные экзаменационные тренировки перед отправкой экипажей на Байконур. Старт корабля «Союз МС-19» запланирован на октябрь 2021 года.

MIL OSI