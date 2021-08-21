Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Иван Краснов21.08.2021 10:50

Дмитрий Рогозин посетил Красноярский машиностроительный завод

В субботу, 21 августа 2021 года, Красноярский машиностроительный завод (Красмаш, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с рабочим визитом посетил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. В основных цехах предприятия он проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа, посетил площадку Красмаша в поселке Подгорном — производство «Испытательно-заправочный комплекс».

В ходе визита Дмитрий Рогозин вручил красмашевцам ведомственные награды за большой личный вклад в реализацию космических программ и многолетний добросовестный труд. Знаком академика Сергея Павловича Королёва награжден Владимир Харитонов — заместитель генерального директора — директор по производству. Медали Виктора Петровича Макеева удостоены: Алексей Белоусов — слесарь-испытатель, Антон Галузин — слесарь механосборочных работ, Артем Гришечко — инженер-технолог, Максим Сабодышин — слесарь механосборочных работ, Максим Толстиков — слесарь механосборочных работ, Александр Ишкин — инженер по испытаниям, Евгений Какурин — начальник станции, Рустам Савин — слесарь-испытатель, Александр Орлов — оператор станков.

Обращаясь к заводчанам, Дмитрий Рогозин отметил, что внимание к Красмашу неслучайно, поскольку в его цехах куется изделие, которое на долгие десятилетия вперед станет основной всей государственной обороны и безопасности. Гарантией того, что наши дети и внуки будут жить в мире, в стране, судьбу которой они будут определять сами.

На торжественном собрании творческим подарком для заводчан стало выступление красноярской группы «Яхонт». На концерте состоялась премьера песни «Сармат».

После торжественного собрания генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел совещание с руководством предприятия, на котором обсуждались вопросы текущей реконструкции и модернизации производства, а также дальнейшие перспективы развития Красноярского машиностроительного завода.

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