Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb#Главкосмос21.08.2021 21:14

Госкомиссия приняла решение о пуске РКН «Союз-2.1б» с Байконура 22 августа

На космодроме Байконур 21 августа 2021 года состоялось заседание Государственной комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb после выявленной в пятницу технической неисправности. Кроме того, заслушан доклад руководителя пусковой кампании OneWeb, который доложил о возобновлении работы программного обеспечения наземной системы управления и контроля космических аппаратов.

Члены комиссии приняли решение о готовности к повторной заправке и пуску ракеты-носителя во вторую резервную дату — 22 августа в 01:13:40 по московскому времени. В настоящее время совместный расчет специалистов Госкорпорации «Роскосмос» приступает к операциям по заправке ракеты компонентами топлива. После чего на стартовом комплексе площадки № 31 «Восток» начнутся заключительные операции, отстыковка подвижных заправочных агрегатов от заправочных и электроколонок и эвакуация персонала с нулевой отметки.

Это будет первый запуск космических аппаратов OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество спутников британской компании на околоземной орбите до 288. Работы ведутся по контракту компании «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с компаниями Arianespace и Starsem.

Прямую трансляцию предстартовых операций, пуска и полета ракеты-носителя смотрите на официальных страницах Госкорпорации «Роскосмос» в социальных сетях и в разделе «Прямые трансляции» с 00:20 мск.

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