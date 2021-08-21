Source: Russia – Council of the Federation

В преддверии Дня Государственного флага России спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала личную историю, связанную с триколором.

— Валентина Ивановна, 22 августа исполняется 30 лет с того времени, как бело-сине-красный флаг вновь стал национальным символом нашего государства. За этот срок, как Вам кажется, россияне «сроднились» с триколором, вошел он органично в жизнь народа?

— Несомненно! К флагу относятся не только с уважением, но и с гордостью, с любовью.

Я лично считаю одним из показателей «принятия», если хотите, флага его использование в художественных целях. Белый, синий, красный само по себе удачное, красивое сочетание. Дизайнерам удобно его использовать, подчеркивая российское происхождение спортсменов, мероприятий, товаров в конце концов. И такое сочетание снова стало прочно ассоциироваться с Россией.

Видите, я особо подчеркиваю слово «снова» — потому что наш флаг появился не тридцать лет назад, а почти триста, прошел через множество испытаний. Был создан по инициативе Петра Великого, с его личным участием — сохранились сделанные им собственноручные рисунки. При Александре II в качестве государственного был спонтанно учрежден государственный черно-желто-белый флаг. Александр III вернул триколор на место общенационального символа. В российском обществе в XIX — начале XX века шли по этому поводу ожесточенные споры. Николай II дважды собирал для решения вопроса о государственном флаге Особые совещания. В конце концов, бело-сине красный стяг утвердили в качестве государственного, но ненадолго. После революции появился красный флаг, тоже узнаваемый символ нашей страны.

— Интересно, Вам какой больше нравится?

— Мне нравится флаг моей страны. И к нему я отношусь с уважением. Политический строй менялся, символы менялись, но страна оставалась, народ оставался. Ради памяти наших предков надо сохранять уважение и к символам, которые были им дороги.

Российский флаг, наша современная государственная символика сочетает в себе разные исторические периоды, как раз и демонстрирует преемственность государства.

В декабре 1993 года была принята Конституция новой России. Она предусматривала, что главные символы страны — флаг, герб, гимн — должны быть обязательно утверждены Конституционными законами. Но необходимого большинства для его принятия в Государственной Думе из‑за сопротивления оппозиции собрать никак не удавалось. Вопрос на семь лет зашел в тупик! Был, правда, найден паллиативный выход — символику утвердили президентскими указами.

В 2000 году по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина началась новая основательная работа по государственной символике, ее законодательному оформлению. Была создана специальная комиссия, проведена работа по изучению общественных настроений.

Итоговое решение несло в себе глубинный образ многовековой суверенной России. Президент В.В. Путин внес эти предложения на рассмотрение Федерального Собрания, которое в конце декабря 2000 года рассмотрело их и приняло соответствующие законы. В новое тысячелетие мы вступили уже с утвержденными в полном соответствии с Конституцией государственными символами.

— Валентина Ивановна, у многих наших сограждан за 30 лет появились личные чувства и переживания, связанные с нашим национальным стягом. Под ним выступают наши спортсмены, под ним защищают нас наши солдаты. А в Вашей жизни случались личные переживания, связанные с флагом России?

— Когда в чужой далекой стране видишь наш флаг, просто радуешься. Это сразу устанавливает очень мощную, сильную связь с Родиной. И особенно приятно видеть уважение к российскому флагу, которое испытывают граждане других стран.

А что‑нибудь особенное… Пожалуй, было. В 1991 году я работала послом СССР на Мальте. Как вы помните, в декабре того памятного года после Беловежских соглашений прекратил свое существование Советский Союз. Как только об этом стало известно, на меня уже вечером 8 декабря со всех сторон в разных формах посыпался один и тот же вопрос: «Какое государство вы теперь представляете, госпожа посол?» Ситуация возникла предельно сложная и нервная.

На другой день в восемь утра я позвонила министру иностранных дел Мальты доктору де Марко и попросила о срочной встрече. Он ответил, что скоро начинается заседание кабинета министров и после его окончания он будет готов встретиться. Я настаивала: «Дело срочное, не терпит отлагательства!» Тут, видимо, сказались наши теплые отношения, что очень важно в дипломатической работе. Министр согласился. Минут через двадцать я уже была в его ведомстве. Кратко рассказала о ситуации и перешла к главному: для нас важно как можно быстрее получить признание Правительства Мальты о правопреемстве России.

Думаю, что нам тогда повезло с датой заседания Правительства Мальты. Получив исчерпывающую информацию, Мальта довольно быстро — вторым государством в мире — объявила о признании России правопреемницей СССР.

Когда министр мне позвонил и сообщил о принятом Правительством решении, в конце разговора шутливо спросил: «У Вас флаг‑то России есть?». У меня от сердца уже отлегло, и я ответила в тон ему: «Обижаете, господин министр! Сама всю ночь вышивала».

Такая вот личная история.

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