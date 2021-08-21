Гала-концерт по случаю 800-летия Нижнего Новгорода

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день! Здравствуйте, дорогие нижегородцы, уважаемые гости великого города!

Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода. Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учёба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает.

Нижний – как его издавна ласково и тепло называют – хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России.

Их олицетворяют старинные храмы, духовные святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам Кремль и мощные современные заводы, Ока и Волга, древние торговые пути и транспортные магистрали, связывающие всю Евразию. Как точно подметил когда-то Илья Репин, Нижний – это город, «царственно поставленный над всем востоком России».

Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы. Во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России, нашей общей великой и славной судьбе.

Так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, и в начале XVII века, когда под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, действуя «купно заедино», сделали всё, чтобы положить конец Смуте, восстановить суверенитет страны.

Знаю, что нижегородцы не просто гордятся этим гражданским подвигом своих предков. Для вас, дорогие друзья – мы все это видим – это пример. И не случайно, что в наше непростое время так много людей в Нижнем Новгороде и по всей области активно участвуют в волонтёрском движении, помогают тем, кому трудно, чувствуют свою ответственность за тех, кто рядом, за свой родной край, за всю Россию!

Патриотизм, гражданственность и смелость – в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты.

Здесь родились, как известно, механик Кулибин и математик Лобачевский, здесь шёл «знатный торг» на знаменитой ярмарке – одном из крупнейших торговых центров Европы того времени. А Сормовские заводы, запуск первой мартеновской печи стали символом масштабной русской индустриализации XIX и XX веков.

В годы Великой Отечественной войны Нижний Новгород носил название Горький, как известно. Но характер его жителей оставался таким же, как и у поколений предков. Жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу – под вражескими бомбами обеспечивали бойцов армии и флота всем необходимым. И потому Нижний по праву удостоен звания «Город трудовой доблести».

В советское время на исторических и построенных с нуля предприятиях, научных институтах города создавался наш экономический и оборонный потенциал, создавались уникальные технологии мирного атома и ядерный щит нашей страны.

Дорогие друзья!

Нижний Новгород – это буквально сплав древности и современности. Собственно, история всегда и создается через развитие, через талант, волю, дерзновенность людей.

Сейчас, в XXI веке, Нижний является одним из ключевых промышленных и технологических центров страны, в котором сосредоточены и традиционные, и самые передовые отрасли, формируется международный IT-кластер и научно-образовательный центр мирового уровня, где уже ведётся разработка новых материалов, квантовых и цифровых технологий, интеллектуальных транспортных систем, а также решений в сфере здравоохранения и охраны окружающей среды.

Задачам будущего должна соответствовать и среда для жизни людей. Она призвана быть комфортной, современной, открывать широкие возможности для технологических, предпринимательских, творческих и гражданских инициатив.

У руководства региона – мы только что обсуждали это с губернатором –серьёзные планы по развитию города. Это, прежде всего, создание на «Стрелке» современного общественного пространства, а также Ледового дворца, формирование в центре города на свободных землях квартала высоких технологий, где будет создано более 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест (10 тысяч, как было только что сказано, это только старт, только начало), построен студенческий городок. Уверен, все эти объекты будут возводиться с применением передовых материалов, архитектурных и цифровых решений.

Это также напрямую относится и к модернизации транспортной системы, которой ежегодно пользуются порядка полумиллиарда пассажиров всей нижегородской агломерации. Речь в том числе о формировании пересадочных узлов, возведении станций метро и дублёров главных магистралей города – проспектов Гагарина и Ленина. И для реализации таких масштабных, социально значимых проектов регион будет в полной мере задействовать и такой наш новый механизм развития, как инфраструктурные кредиты. Решения по этим вопросам приняты.

Подчеркну: комфортные, безопасные транспортные артерии дадут дополнительный импульс для развития южной и восточной частей города, где уже в горизонте текущего десятилетия планируется возвести порядка 12 миллионов квадратных метров современного жилья, а также социальные объекты – детские сады, школы, поликлиники.

И, безусловно, осуществляя стратегические планы, приближая будущее, нужно бережно относиться к великому вашему прошлому. Только опираясь на свои корни, можно обеспечить мощную динамику развития.

К юбилею Нижнего уже приведены в порядок знаковые центр города и объекты Кремля, Чкаловская лестница, благоустроен знаменитый городской парк, где мы только что были. На эти цели из всех источников было направлено свыше 30 миллиардов рублей. Эти средства, уверен, стали инвестициями и в сохранение исторического наследия, и в новое качество жизни нижегородцев, в развитие туристического потенциала.

Кстати говоря, пользуясь возможностью, хотел бы посоветовать всем, кто пока откладывает или откладывал поездку в Нижний, обязательно его посетить. За последние годы город преобразился и продолжает свое развитие. Он просто завораживает, очаровывает своей красотой.

Дорогие друзья!

Уверен, что и в новом веке своей истории Нижний, сохраняя свою самобытность и уникальность, будет преображаться, уверенно двигаться вперёд. Гордиться технологическими и научными прорывами, спортивными и культурными достижениями, традициями благотворительности, успехами деловых, общественных проектов. Они призваны стать движущей силой для подъёма всей области, её городов и населённых пунктов. Конечно, там еще очень много работы, но речь идет о развитии Поволжья в целом и нашей большой страны, России.

И как это всегда бывало, настоящее и будущее этого уютного и одновременно очень динамичного сегодня города будет создаваться руками и талантами людей, которые здесь учатся, работают, ведут своё дело, создают семьи и воспитывают детей.

Ещё раз искренне поздравляю нижегородцев со знаменательной датой. Желаю всем вам самого наилучшего, здоровья, счастья! И конечно, процветания Нижнему Новгороду, процветания всей нашей замечательной, огромной стране – России!

С праздником! Поздравляю вас!

MIL OSI