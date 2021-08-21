Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Юпитер#Комета21.08.2021 15:59

Второй удар по Юпитеру

Второе падение небесного тела на Юпитер. Пятно размером с Тихий океан. Снимок космического телескопа «Хаббл», 2009 г.

Снимок следа удара, снятый инфракрасным телескопом. Обсерватория Кека, Мауна-Кеа, о. Гавайи, 2009 г.

После 1994 года комета Шумейкеров — Леви 9 (официальное обозначение D/1993 F2) была единственным небесным телом, чьё падение на Юпитер наблюдалось астрономами с Земли. 19 июля 2009 года (ровно через 15 лет после этого события) австралийский астроном-любитель Энтони Уэсли обнаружил второе столкновение небесного тела с газовым гигантом.

Увидев тёмное пятно на Юпитере, он сначала принял его за обычный атмосферный шторм. Однако через несколько часов наблюдений понял, что это следы очередного столкновения.

С его подачи это событие стали изучать обсерватории по всему миру, а также космический телескоп «Хаббл». Учёные из обсерватории Кека, расположенной на пике горы Мауна-Кеа на острове Гавайи (США), первыми подтвердили эту информацию. Они обнаружили также повышенные содержания аммиака в месте падения, что даёт основание говорить о кометной природе ударника. Диаметр упавшего тела оценивается примерно в 200-500 метров. Сила взрыва была в тысячи раз сильнее, чем взорвавшаяся над долиной реки Подкаменная Тунгуска комета или астероид 30 июня 1908 года.

Площадь нагрева поверхности Юпитера от взрыва оценивается специалистами в 190 миллионов квадратных километров, что соизмеримо с площадью Тихого океана на Земле.

Падение на Юпитер второго космического объекта через столь короткий промежуток времени укрепило позиции исследователей, считающих Юпитер «космическим пылесосом». Так называемый Барьер Юпитера (или Барьер Юпитера — Сатурна) — это названия эффекта газовых гигантов, которые своим гравитационным влиянием уменьшают вероятность того, что объекты из внешних областей Солнечной системы долетят до Земли. Без них столкновения с нашей планетой комет или астероидов происходили бы гораздо чаще.

Источник: Московский планетарий

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