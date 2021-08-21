Встреча с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, добрый день! Очень рад Вас видеть. Спасибо, что приехали, приняли приглашение.

У нас контакты не прерываются, они находятся в постоянном режиме на очень высоком уровне и по всем направлениям: это и парламентское измерение, и правительственное – совсем недавно [в Нур-Султане] был с визитом наш Председатель Правительства, провел там большую работу, докладывал мне подробно обо всех встречах, которые там произошли.

Несмотря на пандемию, в прошлом году у нас был небольшой спад – около 4 процентов, зато за I полугодие текущего года товарооборот вырос более чем на 33 процента сразу.

Мы активно сотрудничаем в международных организациях, включая наши объединения, имею в виду и ШОС, и Евразийский экономический совет.

По всем направлениям есть хорошее продвижение вперед. Наши союзнические отношения укрепляются, приобретают все новое качество.

Но конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов – это вопрос безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане.

Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы, а потом у нас еще работа в рамках ШОС и ОДКБ в плановом порядке в середине сентября, и я очень надеюсь, что мы с Вами встретимся тоже, наверное, уже в режиме видеоконференции, тем не менее поработаем вместе. И я Вам благодарен за то, что Вы приняли это приглашение [принять участие в мероприятиях] на Восточном экономическом форуме.

Так что у нас очень большая повестка, и сегодня, безусловно, будет что обсудить, имея в виду все эти обстоятельства, связанные с безопасностью.

К.-Ж.Токаев: Благодарю Вас, Владимир Владимирович, за приглашение посетить Москву.

Действительно, наши контакты никогда не прерывались, даже в условиях пандемии: мы работали в режиме онлайн, говорили по телефону. Но, как говорится, [лучше] один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Казахстан и Россия являются союзниками, мы постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности, тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично.

Вы только что привели абсолютно корректную цифру роста двустороннего оборота. Надо сказать, что наши сопредельные регионы дают 70 процентов данного товарооборота.

Мы запланировали с Вами встречу форума приграничных районов, регионов, и надеюсь, что она состоится в октябре, если не в личном формате, то хотя бы в режиме онлайн, поскольку люди ждут, это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям.

Действительно, мы постоянно координируем нашу политику в отношении проблем безопасности. И эта проблема особенно становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане. Хотел бы сегодня выслушать Вашу точку зрения на происходящее в этой многострадальной стране с тем, чтобы согласованно с общих позиций проводить нашу политику.

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