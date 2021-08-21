Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 2018#Блоги21.08.2021 13:06

Врачебно-экспертная комиссия в ЦПК

Все члены отряда космонавтов Роскосмоса каждый год проходят врачебно-экспертную комиссию, прохождение которой дает допуск к специальным видам тренировок. Эта комиссия организует и проводит медицинское освидетельствование претендентов в кандидаты в космонавты, кандидатов в космонавты, космонавтов и инструкторов-космонавтов на всех этапах подготовки, в том числе и ежегодную экспертизу состояния здоровья всех космонавтов, проходящих подготовку.

Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Алексей Зубрицкий рассказывает в блоге «Жизнь космонавта» про одно из медицинских обследований — вращение на центрифуге в сидячем положении с перегрузкой 3g и 5g.

«Вращение 5g является зачетным испытанием. Непосредственно в день вращения нужно пройти обследование у терапевта и ЛОРа. При посадке в центрифугу на обследуемого надеваются медицинские датчики, с помощью которых будет записываться ЭКГ, пульс и другие показатели. После того как космонавта зафиксировали ремнями в капсуле, он готов к вращению.

Сначала выполняется вращение с перегрузкой 3g — центрифуга разгоняется, пока перегрузка не достигнет трех единиц. Затем проводится т.н. площадка — 30 секунд поддерживается перегрузка 3g, а после — плавное замедление вращения до полной остановки. Во время испытания происходит контроль состояния оператора:

По команде врача специальной клавишей необходимо гасить лампочки, которые загораются в поле зрения на панели перед лицом — это проверка периферийного зрения;

в конце 30-секундной „площадки“ на экране перед лицом испытуемого появляются кольца с разрезами (как на таблице в кабинете окулиста) — необходимо определить и запомнить, в какую сторону разрезы у самых маленьких колец — это проверка остроты зрения;

во время вращения без перерыва необходимо рукой удерживать зажатой тангенту — подтверждение, что оператор в сознании.

После остановки измеряется артериальное давление и пульс, а через несколько минут отдыха выполняется повторное вращение, но уже с перегрузкой 5g. Вращение с перегрузкой 5g аналогично вращению с 3g, но только на 30-секундной „площадке“ поддерживается перегрузка уже в 5 единиц.

Физиологически перегрузка ощущается, как утяжеление всех частей тела в несколько раз. Например, если вы весите 70 кг, то при перегрузке 5g вы будете весить 350 кг. Если в процессе вращения ничего не делать, то человек потеряет сознание. Поэтому, когда перегрузка начинает нарастать, необходимо напрячь мышцы ног и пресса для компенсации оттока крови от головы и контролировать это мышечное напряжение до конца вращения».

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