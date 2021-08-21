Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс21.08.2021 19:30

Андрей Устинов: «На производстве без рационализаторской деятельности не обойтись»

Андрей Устинов, заместитель начальника цеха изготовления электрорадиопультов и стендов Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), вошёл в число лучших рационализаторов Самарской области по итогам областного смотра по рационализации и изобретательству за 2020 год.

Андрей Игоревич работает в РКЦ «Прогресс» с 2010 года. Он начинал монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов, уже через год стал мастером, а вскоре и старшим мастером в цехе изготовления и испытаний датчиковой аппаратуры, приборов и систем. Параллельно с работой получил высшее образование, окончив факультет автоматики и информационных технологий Самарского государственного технического университета.

Несколько месяцев назад Андрей Игоревич перешёл в цех изготовления электрорадиопультов и стендов на должность заместителя начальника цеха по производству. Здесь он отвечает непосредственно за производство, выполнение директивных сроков изготовления продукции.

Андрей Устинов: «На производстве без рационализаторской деятельности просто не обойтись. По сути, рационализаторская работа ведётся для выполнения поставленных задач, потому что не всегда их можно решить качественно и в срок в существующих условиях. Необходимо усовершенствовать процесс, вносить изменения. Ну а возможность увидеть свою идею внедрённой в производство — прекрасный стимул к дальнейшему труду и новым проектам».

Всего на счету Андрея Игоревича десять рацпредложений и десять лин-проектов за 2020 год, столько же — за 2019-й. Останавливаться на достигнутом рационализатор не собирается — ещё несколько разработок предстоит внедрить в текущем году.

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