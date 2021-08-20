Ю. Лазуткина организовала мониторинг безопасности дорог вблизи образовательных организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор оценила состояние пензенской школы в рамках реализации федерального проекта «Безопасные дороги» и проходящей в регионе акции «Дорога к школе.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области взяла на контроль своевременное устранение недостатков и приведение в нормативное состояние школьных подъездных путей одной из школ города Пензы.

Безопасность детей на дорогах является одной из наших важнейших задач

Совместная работа с сотрудниками ГИБДД и Общероссийского народного фронта ведется в рамках реализации федерального проекта «Безопасные дороги» и сопутствующей акции «Дорога к школе». Цель акции — выявление опасных участков дорог по направлению к учебным заведениям и их устранение.

Было выявлено два пешеходных перехода недалеко от школы, создающих аварийную ситуацию и опасность для детей.

«Перед началом нового учебного года мы вместе с общественниками работаем над устранением проблем по организации дорожного движения вблизи образовательных организаций. Безопасность детей на дорогах является одной из наших важнейших задач», — отметила сенатор.

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