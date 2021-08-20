Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в село Ома Ненецкого АО.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа совершил рабочую поездку в село Ома Заполярного района Ненецкого АО.

Сенатор побывал на полигоне твёрдых бытовых отходов. Глава муниципального образования «Омский сельсовет» Екатерина Михеева рассказала о реализации проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Так, для сбора бытового мусора на улицах села установлены новые контейнерные площадки. Также этим летом региональный оператор собрал и транспортировал для дальнейшего обезвреживания и утилизации большую часть накопленных твердых коммунальных отходов. До завершения периода летней навигации остатки ТБО вывезут в окружной центр, а площадку рекультивируют.

Переход на общероссийскую систему обращения с ТКО в регионе проходит планово. Население положительно воспринимает изменения

«Переход на общероссийскую систему обращения с ТКО в регионе проходит планово. Население положительно воспринимает изменения»,- сказал Денис Гусев.

Также сенатор оценил ход капитального ремонта Омского центрального Дома культуры. Ремонт здания 1968 года постройки стал возможен благодаря участию региона в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура». До зимы строители обновят покрытие полов, произведут внутреннее утепление стен, установят дополнительную систему отопления и заменят электропроводку.

«Эффективная система государственной поддержки сельских территорий имеет колоссальное значение для регионов, поскольку стимулирует социальное развитие села и положительно влияет на качество жизни сельчан»,- подчеркнул Денис Гусев.

Денис Гусев провел встречу с главой муниципального образования «Омский сельсовет» Екатериной Михеевой

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Денис Гусев провел встречу с главой муниципального образования «Омский сельсовет» Екатериной Михеевой

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Сенатор Денис Гусев оценил ход капитального ремонта Омского центрального Дома культуры

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Сенатор Денис Гусев побывал на полигоне твёрдых бытовых отходов

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Сенатор Денис Гусев побывал на полигоне твёрдых бытовых отходов

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Парламентарий побывал в сельском филиале Центральной районной поликлиники Заполярного района Ненецкого АО. Приспособленное под амбулаторию здание не отвечает современным требованиям. С просьбой оказать содействие в решение вопроса о строительстве нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в муниципалитете к сенатору обратились сотрудники коллектива медицинского учреждения и сами жители.

«Повышение доступности медицинской помощи на селе – один из приоритетов социальной политики губернатора Ненецкого АО Юрия Бездудного. У специалистов на местах должны быть все условия для качественной и своевременной помощи больным: специализированные кабинеты, современное оборудование, скоростной интернет для использование телемедицины»,- подчеркнул Денис Гусев.

Местные жители обратились к парламентарию с просьбой помочь организовать встречу со специалистами Центра развития бизнеса Ненецкого АО для оформления идей по сбору и реализации дикоросов в бизнес-проекты.

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