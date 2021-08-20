Т. Гигель: Форум «Манжерок» может положить начало проведению ежегодного молодежного фестиваля федерального уровня

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в слёте политически активной молодёжи в Республике Алтай.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в слете политически активной молодёжи. Встреча прошла на территории горнолыжного курорта «Манжерок» Майминского района.

Именно здесь 55 лет назад состоялся советско-монгольский молодежный фестиваль «Дружба – Найрамдал», а написанная по этому случаю песня в исполнении певицы Эдиты Пьехи «Что такое Манжерок?» стала на многие годы любимым хитом среди поклонников советской эстрады.

В мероприятии участвовали первый заместитель председателя правительства РА Эжер Ялбаков, председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Артур Кохоев, председатель Ассоциации совета муниципальных образований РА Роман Птицын, общественный деятель и выдающийся спортсмен Виталий Уин.

Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в слете политически активной молодёжи

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Татьяна Гигель

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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в слете политически активной молодёжи

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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в слете политически активной молодёжи

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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в слете политически активной молодёжи

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Татьяна Гигель отметила, что молодежь участвует в общественно-политических процессах, ищет новые подходы в организации патриотических мероприятий, помогает ветеранам, поднимает экологические проблемы. Законодатель считает, что для Республики Алтай, которая позиционирует себя в последние годы как туристический регион, важно, чтобы и данный фестиваль вызвал живой интерес как со стороны молодежи, так и взрослого населения не только в Сибири, но и всей страны в целом.

Форум положит начало проведению ежегодного молодежного фестиваля федерального уровня, где будут решаться актуальные вопросы молодежной политики

Татьяна Гигель выразила надежду, что форум положит начало проведению ежегодного молодежного фестиваля федерального уровня, где будут решаться актуальные вопросы молодежной политики. Она напомнила об известных на всю страну проектах — «Путешествие в Рождество» в Великом Устюге, «Архстояние» в заповеднике Угра Калужской области, фестиваль авторской песни «Гринландия» на Вятской земле. «В этот перечень можно внести и «Театральный дворик» в Туле, «Праздник поэзии» в Михайловском, «Шукшинские чтения» в Сростках.

По словам законодателя, фестиваль с его насыщенной программой должен дать молодым политическим лидерам возможность проявить себя в разных направлениях. «А встречи со спикерами позволят узнать эффективные маркетинговые инструменты в решении поставленных задач, одной из которых является формирование устойчивых деловых связей молодежи региона с молодыми политическими лидерами Сибирского федерального округа и всей страны».

Парламентарий выразила надежду, что получив путевку в будущее, фестиваль станет способствовать раскрытию творческого потенциала молодых людей, росту взаимопонимания и сопереживания его участников. А получившее большой интерес со стороны активной молодежи волонтерское движение будет развиваться с новой силой, став еще одним средством совершенствования и развития личности.

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