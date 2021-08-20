Source: Russia Federal Space

#Роскосмос21.08.2021 00:00

С Днем офицера Российской Федерации!

В субботу, 21 августа 2021 года, в России отмечается День офицера. Это довольно «молодой» праздник, его инициатором несколько лет назад стала общественная организация «Офицеры России».

Офицеры — честь, доблесть и гордость нашей страны. Сегодня офицерский состав — это защита государства, будь то границы его территории, террористические угрозы, гражданская оборона или борьба с огненной стихией.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляем всех офицеров, которые несут свою службу на космодромах нашей страны и предприятиях российской ракетно-космической промышленности, с праздником!

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