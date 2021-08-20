Росстат подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу

Source: Russian Federation State Statistics Service

Изменения стоимости набора школьника третий год подряд оказались ниже уровня инфляции. Набор одежды и канцелярии для мальчиков в 2021 году стал дороже на 4,1%, а для девочек на 3,9%.

Сборы в школу мальчика в среднем по России обойдутся в 19 575,51 руб., девочки – 24 123,53 руб.

Самые дорогие наборы школьника в дальневосточных регионах. В Чукотском автономном округе потребуется 26 795,34 руб., чтобы купить мальчику все необходимое. Затраты на одежду для девочек и канцелярию в Камчатском крае достигают 33 563, 71 руб.

Собрать мальчика в школу дешевле всего в Орловской области (14 931, 61 руб.), девочку – в Омской области (19 361,48 руб.).

В школьный набор входят 11 предметов одежды для девочек и 9 для мальчиков, а также 7 наименований канцелярских принадлежностей. Отдельно Росстат рассчитал стоимость цифровых устройств, цветов и дополнительного образования.

Узнать более подробную информацию о том, что входит в набор школьника, какова его стоимость в каждом регионе и рассчитать свой набор можно здесь

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