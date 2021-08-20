Российские паралимпийцы прибыли в Токио после заключительных сборов на базах Минспорта России

Source: Russia Ministry of Sport

Более 350 членов российской паралимпийской сборной прибыли в Токио в преддверии XVI Паралимпийских летних игр. Заключительные спортивные сборы российские паралимпийцы провели на базах Министерства спорта Российской Федерации, преимущественно в Москве, Московской и Тульской областях. Также предсоревновательную подготовку паралимпийцы проходят на Дальнем Востоке с целью адаптации к климату Японии и часовому поясу.

В соответствии с правилами проведения Игр пребывание спортсменов и членов делегаций на территории Паралимпийской деревни ограничено. Спортсмены заезжают за 5-7 дней до начала соревнований в своих дисциплинах.

Перед вылетом в Токио все члены делегаций и паралимпийцы были протестированы трижды на наличие коронавирусной инфекции. Анализы были проведены при поддержке Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В расположение Паралимпийской деревни прибыли команды по конному спорту, плаванию спорта слепых, голболу, плаванию и настольному теннису спорта лиц с ПОДА.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В ходе соревнований будет разыграно 539 комплектов медалей в 22 видах спорта, что на 11 комплектов медалей больше, чем на Паралимпийских летних играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Ожидается, что в соревнованиях примут участие 4400 спортсменов.

Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступят в 19 видах спорта. В состав российской делегации на Паралимпийские игры в Токио вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Пресс-служба Минспорта России

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