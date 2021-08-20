Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Союз МС-14#Skybot F-85020.08.2021 15:57

Роскосмос передал спускаемый аппарат «Союз МС-14» в музейно-образовательный комплекс проекта «Притяжение»

Госкорпорация «Роскосмос» по обращению Магнитогорского металлургического комбината передала спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14» для размещения в музейно-образовательном комплексе проекта «Притяжение».

Выбран спускаемый аппарат неслучайно — именно на этом космическом корабле совершил полет Skybot F-850 — антропоморфный робот-спасатель «Ф.Е.Д.О.Р.», который разработан магнитогорской компанией НПО «Андроидная техника».

Спускаемый аппарат займет достойное место в интерактивной экспозиции Центра космической робототехники музейно-образовательного комплекса проекта «Притяжение», который создается по инициативе Председателя Совета директоров ООО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова при поддержке Правительства Челябинской области.

Территория «Притяжение» — это круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тыс. кв.м. На одной территории расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты, объекты питания, детские площадки, озеро с пляжной зоной и набережной.

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