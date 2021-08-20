Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#OneWeb#Космодромы#Байконур20.08.2021 22:00

Пуск ракеты «Союз-2.1б» перенесли по просьбе заказчика

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 35 перенесен на вторую резервную дату — 22 августа 2021 года в 01:13 по московскому времени.

Пуск перенесен по просьбе заказчика для проведения дополнительных работ на наземной системе управления и контроля космическими аппаратами.

Ракета-носитель, разгонный блок и космические аппараты находятся в стабильном и безопасном состоянии. Стартовый комплекс приводится в исходное состояние.

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