Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Владимир Матвейчук#Корпоративная Академия Роскосмоса#Кирилл Порватов20.08.2021 15:37

На базе Корпоративной Академии Роскосмоса будет создан Евразийский космический образовательный центр, аффилированный ООН

В период с 10 по 13 августа 2021 года состоялась оценочная миссия ООН, целью которой было знакомство с научно-образовательным потенциалом, создаваемого на территории Российской Федерации Евразийского космического образовательного центра и вынесения экспертного заключения о готовности предлагаемой структуры стать новым региональным образовательным центром ООН по космической науке и технике.

Визит был организован Госкорпорацией «Роскосмос» и АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса», которая выступает базовой организацией, координирующей деятельность Центра и его образовательных партнеров. Состав экспертов оценочной миссии был сформирован Управлением ООН по вопросам космического пространства из представителей 28 государств, входящих в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Сложная эпидемиологическая ситуация в мире определила гибридный формат проведения мероприятия, когда часть экспертов участвуют очно, а остальные присоединяются в режиме видеоконференции.

Всего в мире на сегодняшний день подобные центры открыты в семи странах: Китае, Индии, Бразилии, Иордании, Мексике, Нигерии и Марокко. В них студенты, специалисты и преподаватели из развивающихся стран получают знания в области космической науки и техники. Это позволяет решать задачи устойчивого развития человечества даже в тех странах, где еще нет собственных образовательных программ в сфере космоса и его мирного использования.

Уникальность нового Евразийского космического образовательного центра заключается в том, что он создается на базе не одного, а целой сети ведущих университетов, расположенных в разных городах России. МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва), РУДН (Москва), Самарский университет (Самара), СибГУ им. М.Ф. Решетнева (Красноярск), РГГМУ (Санкт-Петербург) представили международным экспертам свои программы и возможности, подтвердив свою готовность стать образовательными кампусами Евразийского космического образовательного центра, в то время как еще порядка 15 вузов выразили заинтересованность принять активное участие в деятельности Центра. Широкая география сети университетов позволит учитывать образовательные потребности как европейского, так и азиатского регионов.

Директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук: «Экспертный уровень и опыт нашей страны в области подготовки космических кадров уникален. При поддержке Госкорпорации „Роскосмос“, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Россотрудничества и координирующей роли Корпоративной Академии Роскосмоса можно утверждать, что, став восьмой по счету страной, присоединившейся к глобальному образовательному проекту Управления ООН по вопросам космического пространства, Российская Федерация в ближайшее время займет лидирующие позиции среди региональных центров по космической науке и технике».

Генеральный директор АНО «Корпоративная Академия Госкорпорации «Роскосмос» Кирилл Порватов: «Состоявшуюся оценочную миссию мы однозначно оцениваем, как успешную. В программе встреч с представителями Госкорпорации „Роскосмос“, Корпоративной Академии Роскосмоса и образовательных кампусов Центра (университетов) приняли участие эксперты из стран, которые заинтересованы в подготовке своих космических кадров в рамках наших образовательных программ. В заключительный день миссии эксперты из Японии, Иордании, Бразилии и Азербайджана в очном формате единогласно поддержали инициативу Российской Федерации о создании Евразийского космического образовательного центра под эгидой ООН на базе Корпоративной Академии Роскосмоса. Все поступившие отзывы от экспертов, участвовавших в миссии удаленно, также положительные. Мы безусловно гордимся проделанной работой на этом этапе и осознаем, что нам предстоит многое сделать для успешного развития проекта. В ближайшей перспективе — вынесение отчета на 64-ю сессию Комитета ООН по космосу (COPUOS) и далее решение Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2021 года».

MIL OSI