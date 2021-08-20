М. Павлова: В Челябинской области появится межвузовский кампус, который станет драйвером процесса формирования «экономики знаний»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания.

Первые лица органов государственной власти Челябинской области, руководители научных и образовательных учреждений обсудили перспективы развития отрасли образования в преддверии нового учебного года.

Система образования в регионе отличается инновационностью, смелостью, нацеленностью на достижение социально-экономических эффектов развития региона и реализацию национальных проектов страны

«Система образования в регионе отличается инновационностью, смелостью, нацеленностью на достижение социально-экономических эффектов развития региона и реализацию национальных проектов страны. Уделяется внимание и поддержке одаренных детей, не забывают и о ребятах с ограниченными возможностями здоровья, большой пласт – воспитательная работа с подрастающим поколением, трансляция ценностей патриотизма, гражданской идентичности, образованности и культуры. Благодаря личной позиции губернатора и кабинета министров в области появится межвузовский кампус, который станет драйвером процесса формирования «экономики знаний» в Челябинской области», — отметила сенатор

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Роль системы образования в экономике и социальной жизни региона подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Сегодня необходима образовательная мобильность и миграция образовательных и научных организаций, партнёрские отношения с производствами, бизнесом, проектная деятельность, творческая активность. Поэтому мы открыли региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. «Курчатов-центр» создан по примеру образовательного центра «Сириус»».

Губернатор напомнил, что по итогам обсуждения в Совете Федерации и на заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства Челябинская область стала пилотной в сфере дополнительного образования.

MIL OSI