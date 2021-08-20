Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина#Луна-2520.08.2021 19:00

Запуск станции «Луна-25» запланирован на май 2022 года

Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный уточнен и запланирован на второе возможное «пусковое окно» (период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат с учетом его конструктивных особенностей и энерговооруженности оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения) в мае 2022 года.

Переход на второе «пусковое окно» вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки «Луны-25» в условиях, максимально приближенных к космическому пространству, которые можно провести на Земле.

Результаты завершенных на текущий момент критически важных для наземной экспериментальной отработки космического аппарата испытаний выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учётом баллистических условий перелёта к Луне. Даже с учётом того, что к настоящему времени борт космического аппарата «Луна-25» полностью укомплектован штатными образцами приборов и систем, существует необходимость проведения проверок, выполняемых в обеспечение требуемой надёжности первой российской миссии на Луну.

Мероприятия дадут возможность специалистам Госкорпорации «Роскосмос» дополнительно проверить функционирование бортовой аппаратуры, в том числе отработать электрические стыковки составных частей, отработать логику работы и типовых сеансов в соответствии с программой полёта с учётом выявленных в ходе проведённых наземных испытаний факторов.

Космический проект «Луна-25» создаётся с использованием последних достижений в области космического приборостроения и с учётом опыта предыдущих лунных экспедиций Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Кроме того, в рамках подготовки миссии «Луна-25» планируется реализация дополнительных мероприятий, направленных на учёт рекомендаций, сформированных по результатам анализа результатов запуска МЛМ. Данный проект открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также в перспективе — строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение нашего спутника, в том числе при сотрудничестве с Китайской национальной космической администрацией в рамках масштабного проекта по созданию Международной научной лунной станции.

Космический аппарат «Луна-25» состоит из двух основных конструктивных частей. Нижняя часть — посадочное устройство, представляющее собой конструктив с посадочными «лапами» — опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности. На нем же закреплена двигательная установка станции, с помощью которой производится коррекция траектории перелета до Луны, торможение при сходе с орбиты и мягкая посадка. Верхняя часть — негерметичный приборный отсек. На нем находятся панели солнечных батарей, радиатор системы терморегулирования, электронное оборудование станции, научные приборы, источник энергии. Главная задача данной миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны. Реализация космической экспедиции «Луна-25» является важным шагом в освоении космического пространства. Она позволит подняться на качественно новый уровень в исследованиях Луны и под другим углом взглянуть на перспективы освоения планет Солнечной системы, понять механизмы зарождения планет, появления воды и, следовательно, жизни на Земле.

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