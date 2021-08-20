Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills20.08.2021 20:20

Завершился VI чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2021»

В пятницу, 20 августа 2021 года, в городе Москве завершился VI Корпоративный чемпионат по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021». Церемония награждения победителей и призеров состоялась в очном формате в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, в котором приняли участие более 500 специалистов из 32 организации Госкорпорации «Роскосмос».

Всех участников, экспертов и гостей поприветствовал первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников. По сложившейся традиции, поздравляем всех победителей и призеров чемпионата!

Сварочные технологии

1 место — ПАО «РКК «Энергия» Гребенников Андрей Иванович

2 место — АО «Воткинский завод» Орлов Роман Иванович

3 место — АО «РКЦ «Прогресс» Полегенько Алексей Сергеевич

Медальон за профессионализм — АО «Воткинский завод» Михайлов Роман Александрович

Медальон за профессионализм — АО «Красноярский машиностроительный завод» Маюров Сергей Сергеевич

Медальон за профессионализм — АО «НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко» Ляшенко Алексей Юрьевич

Лабораторный химический анализ

1 место — АО «Протон-ПМ» Мезенцева Анна Юрьевна

2 место — ПАО «РКК «Энергия» Ширяева Анастасия Сергеевна

3 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Новоселова Наталья Александровна

Охрана окружающей среды

1 место — ПАО «РКК «Энергия» Клюева Ольга Юрьевна

2 место — АО «МЗ «Арсенал» Ладыгина Дарья Николаевна

3 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Арбузов Вячеслав Александрович

Инженер-технолог машиностроения

1 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Синицина Евгения Александровна

2 место — ФГУП «НПЦАП им. академика Н.А.Пилюгина» Фесенко Максим Александрович

3 место — АО «НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко» Кочетов Алексей Владимирович

Медальон за профессионализм — АО «НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко» Рябинин Александр Сергеевич

Медальон за профессионализм — АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» Кирик Алексей Иванович

Неразрушающий контроль

1 место — АО «КБхиммаш им. А.М.Исаева» Коробченко Игорь Сергеевич

2 место — ПАО «РКК «Энергия» Шарыпов Антон Леонидович

3 место — АО «Российские космические системы» Смирнова Ольга Николаевна

Медальон за профессионализм — ПАО «РКК «Энергия» Ногов Дмитрий Николаевич

Изготовление прототипов

1 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Киндяков Дмитрий Геннадьевич

2 место — АО «НПО автоматики им. Н.А.Семихатова» Перминов Никита Игоревич

3 место — ПАО «РКК «Энергия» Мысин Андрей Сергеевич

Медальон за профессионализм — АО «Российские космические системы» Козловцев Владимир Александрович

Электроника

1 место — АО «НПО автоматики им. Н.А.Семихатова» Худаев Альберт Сергеевич

2 место — АО «Российские космические системы» Порочкин Никита Григорьевич

3 место — ФГУП «НПЦАП им. академика Н.А.Пилюгина» Кузнецов Александр Александрович

Медальон за профессионализм АО «НПО автоматики им. Н.А.Семихатова» Глушков Дмитрий Анатольевич

Рекрутинг

1 место — ПАО «РКК «Энергия» Лебедева Ксения Андреевна

2 место — АО «НПО им. С.А.Лавочкина» Савченкова Евгения Сергеевна

3 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Рудько Юлия Сергеевна

3 место — ФГУП «НПЦАП им. академика Н.А.Пилюгина» Демченков Алексей Александрович

Медальон за профессионализм — АО «НПО им. С.А.Лавочкина» Кузнецова Елена Дмитриевна

Управление жизненным циклом

1 место — ПАО «РКК «Энергия» Афанасьев Денис Сергеевич, Булгаков Иван Сергеевич, Бычков Андрей Дмитриевич, Гришина Анастасия Алексеевна, Карташев Дмитрий Игоревич, Соболева Анна Сергеевна, Фролов Михаил Сергеевич, Черемисин Максим Владимирович

1 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Басов Андрей Александрович, Валов Михаил Владимирович, Горбатов Павел Николаевич, Еременко Павел Андреевич, Масанов Андрей Глебович, Михальченков Максим Евгеньевич, Черенков Петр Вячеславович, Черноусов Алексей Владимирович

Токарные работы на станках с ЧПУ

1 место — АО «НПО им. С.А.Лавочкина» Орлихин Василий Николаевич

2 место — АО «Протон-ПМ» Колобова Анастасия Александровна

3 место — АО «НПЦ «Полюс» Желиховский Андрей Владимирович

Медальон за профессионализм — АО «НПК «СПП» Бубнов Максим Александрович

Медальон за профессионализм — АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» Каиргельдинов Ильяз Тлектысович

Фрезерные работы на станках с ЧПУ

1 место — АО «Протон-ПМ» Ширяев Владислав Алексеевич

2 место — ПАО «РКК «Энергия» Бирюков Юрий Павлович

3 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Артюхов Никита Сергеевич

Медальон за профессионализм — ПАО «РКК «Энергия» Епанешников Дмитрий Александрович

Инженерия космических систем

1 место — АО «НПО им. С.А.Лавочкина» Керимов Святослав Сергеевич, Косенкова Анастасия Владимировна, Кудряшов Евгений Александрович

2 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Ануфриенко Вадим Евгеньевич, Панкрац Дарья Алексеевна, Хлыстунов Михаил Евгеньевич

3 место — АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Гранкина Ольга Олеговна, Тинина Вероника Сергеевна, Юрчевская Зоя Ивановна

Медальон за профессионализм — АО «НПО автоматики им. Н.А.Семихатова» Гвоздев Владимир Анатольевич, Кульнев Алексей Валерьевич, Мингажев Тимур Рашидович

Интернет-маркетинг

1 место — АО «НПО автоматики им. Н.А.Семихатова» Панасова Евгения Петровна

2 место — АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» Силаев Никита Владимирович

3 место — АО «НИИ ТП» Митрофанов Денис Анатольевич

Сетевое и системное администрирование

1 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Аксенов Андрей Валерьевич

2 место — АО «НПО им. С.А.Лавочкина» Шигаев Дмитрий Иванович

3 место — АО «РКЦ «Прогресс» Богомазов Виталий Владимирович

Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности

1 место — ПАО «РКК «Энергия» Кравцов Михаил Сергеевич

2 место — АО «НПО им. С.А.Лавочкина» Чучурин Игорь Григорьевич

3 место — АО «РКЦ «Прогресс» Шариков Сергей Геннадьевич

Электромонтаж

1 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Пиманкин Валерий Николаевич

2 место — АО «СХЗ» Магданов Тимур Наилевич

2 места — АО «ГНЦ «Центр Келдыша» Царегородцев Александр Юрьевич

Охрана труда

1 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Сластихин Александр Андреевич

2 место — АО «НПО им. С.А.Лавочкина» Шалько Александр Геннадьевич

3 место — ФГУП «НПЦАП им. академика Н.А.Пилюгина» Ананьев Денис Витальевич

Медальон за профессионализм — АО «НПО им. С.А.Лавочкина» Сямиуллин Ильдар Шамилевич

Промышленная автоматика

1 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Мацеля Аким Владимирович

2 место — АО «ГНЦ «Центр Келдыша» Чибров Руслан Геннадьевич

2 место — ПАО «РКК «Энергия» Баландин Вячеслав Юрьевич

Инженерный дизайн CAD

1 место — АО «НПО автоматики им. Н.А.Семихатова» Домашов Никита Михайлович

2 место — ПАО «РКК «Энергия» Кирюшин Кирилл Александрович

3 место — АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» Орлин Павел Алексеевич

Медальон за профессионализм — АО «НПО автоматики им. Н.А.Семихатова» Габдрахманов Руслан Рифатович

Медальон за профессионализм — ПАО «РКК «Энергия» Макаров Сергей Владимирович

Медальон за профессионализм — АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Вистяж Павел Сергеевич

Медальон за профессионализм — АО «НПК СПП» Чижиков Максим Александрович

Медальон за профессионализм — АО «РКЦ «Прогресс» Демиденко Игорь Игоревич

В рамках чемпионата была проведена двухдневная деловая программа, в которой приняли участие представители Госкорпорации «Роскосмос», организаций Госкорпорации «Роскосмос», Министерства просвещения Российской Федерации, Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и другие тематические партнеры. Проектная дискуссионная сессия проходила по следующим направлениям:

особенности внедрения, развития и оценки новых компетенций;

технологии коммуникации и передачи опыта через наставничество.

Международное движение WorldSkills International создано для повышения стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения чемпионатов профмастерства по всему миру. Корпоративные чемпионаты — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов в возрасте от 16 до 49 лет.

Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» проходит с 2016 года, каждый раз количество участников чемпионата и перечень компетенций растет.

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