Г. Карасин: Отношения между Россией и Израилем носят партнерский характер, не подвержены политической конъюнктуре

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Российской Федерации Александром Бен Цви.

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В беседе принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

Григорий Карасин отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между двумя странами. В последние годы их характеризует высокая интенсивность контактов. «Отношения носят партнерский характер, не подвержены политической конъюнктуре. Российско-израильский диалог позволяет обсуждать самые злободневные, самые острые вопросы».

После преодоления последствий пандемии новой коронавирусной инфекции было бы важно восстановить и увеличить докризисные объемы двустороннего экономического взаимодействия

Григорий Карасин подчеркнул, что после преодоления последствий пандемии новой коронавирусной инфекции было бы важно восстановить и увеличить докризисные объемы двустороннего экономического взаимодействия. Он выразил надежду, что осенью 2021 года состоится очередное заседание смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Парламентарий напомнил, что в 2020 году Россия вместе со всем миром отмечала 75-летие Великой Победы. «Проживающим в Израиле ветеранам Великой Отечественной Войны было вручено более 13 тысяч медалей. Большим событием стало открытие в январе 2020 года в Иерусалиме монумента защитникам и жителям Ленинграда».

«Мы чтим память миллионов евреев, погибших во время Второй мировой войны», — сказал Григорий Карасин.

Сенатор отметил, что Россия на законодательном уровне противостоит попыткам переписывания истории.

«Убеждены, что наши израильские партнеры не будут оставлять без внимания многочисленные проявления антисемитизма на Украине и в странах Прибалтики», — сказал председатель Комитета СФ.

Отдельно затрагивалось принятие в Польше законопроекта по реституции имущества жертв Холокоста. Александр Бен Цви поделился своими оценками, назвав ситуацию «большим ударом по людям, которые пережили Холокост».

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РФ Александром Бен Цви

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РФ Александром Бен Цви

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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РФ Александром Бен Цви

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Владимир Джабаров и Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РФ Александром Бен Цви

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РФ Александром Бен Цви

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РФ Александром Бен Цви

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РФ Александром Бен Цви

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Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РФ Александром Бен Цви

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РФ Александром Бен Цви

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РФ Александром Бен Цви

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Владимир Джабаров, Александр Бен Цви и Григорий Карасин

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Сенатор подчеркнул, что Россия является активным противником любого межнационального обострения, противником антисемитизма, расизма, ксенофобии, религиозной нетерпимости. Он информировал, что в мае 2022 года в Санкт-Петербурге состоится Всемирная конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу под эгидой ООН и Межпарламентского союза: «Мы придаем этому событию большое значение».

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы перерегистрации Александровского подворья, преодоление последствий пандемии коронавируса и активизацию межпарламентских связей.

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