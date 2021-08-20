Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Энергомаш#ОКБ Факел20.08.2021 16:43

Губернатор Калининградской области с рабочим визитом посетил ОКБ «Факел»

Глава Калининградской области Антон Алиханов встретился с коллективом Опытного конструкторского бюро «Факел» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос). В ходе визита Антон Алиханов посетил комплекс технических средств «Факела» по управлению космическими аппаратами и приему информации от космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

При посещении производственной базы ОКБ «Факел» он осмотрел механический, инструментальный участки, уникальный участок по выращиванию монокристаллов, участок сборки стационарных плазменных двигателей. На испытательном стенде КВУ-120 ему продемонстрировали двигатели СПД-140 (стационарно плазменный двигатель) во время работы в условиях вакуума.

Губернатор в ходе визита отметил: «Это уникальное производство с более чем 60-летней историей является одним из мировых лидеров в разработке двигателей для космических аппаратов. Потребители продукции „Факела“ — ведущие предприятия ракетно-космической отрасли в России и за рубежом. В мировом производстве двигателей для космических аппаратов различного назначения доля калининградского предприятия составляет около 10 процентов».

Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков региона, обеспечивает занятость более тысячи двухсот человек, из которых почти 20 процентов — это молодые специалисты до 30 лет. Калининградский производитель космических двигателей демонстрирует устойчивый рост объемов реализованной продукции, активно инвестирует в модернизацию производства, причем на 70% — за счет собственных средств. В Калининградском регионе ОКБ «Факел» — среди лидеров по вложениям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«ОКБ „Факел“ можно назвать „самым космическим“ предприятием Калининградской области и гордостью нашего региона. Не первый раз посещаю его цеха и каждый раз замечаю обновления. Очень приятно, что руководство предприятия вкладывает в модернизацию, развитие, в обновление станочного парка, в социальные проекты», — заявил Антон Алиханов.

В ходе встречи глава региона ответил на вопросы работников предприятия о ситуации и перспективах развития социальной сферы Калининградской области, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, экономики региона. Несколько вопросов были связаны с сохранением культурно-исторического наследия. Подробно Антон Алиханов ответил на вопросы о привлечении на ОКБ «Факел» молодых специалистов и подготовку высококвалифицированных кадров. По его словам, правительство области готово учесть потребности таких предприятий в программах, которые реализуются сейчас по линии министерства образования и минсоцполитики.

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