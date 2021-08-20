Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#РКЦ Прогресс#Дмитрий Баранов#Союз-520.08.2021 14:43

В РКЦ «Прогресс» обсудили новые космические проекты Роскосмоса

В Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялся рабочий визит генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Делегация Роскосмоса посетила производственные площадки предприятия. Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов доложил о ходе работ по изготовлению космических аппаратов и перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

«Сегодня РКЦ „Прогресс“ ведет подготовку производства и испытания составных частей новой ракеты „Союз-5“, — подчеркнул Дмитрий Рогозин. — Мы часто бываем на предприятии и видим, как оперативно ведется работа по этому направлению».

Глава Роскосмоса добавил, что эта техника в ближайшем будущем придёт на смену той, что эксплуатируется сейчас.

«У нас есть перспективы в создании новых космических проектов с использованием новых самарских ракет-носителей. Именно это мы обсуждали сегодня на площадке «Прогресса», — добавил он.

В рамках визита Дмитрий Рогозин провел совещание с участием Губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым, на котором был рассмотрен ряд вопросов о дальнейшей работе предприятия по перспективным направлениям.

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