В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» продолжается реализация инклюзивного проекта «Футбол – школа жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

При поддержке Министерства спорта Российской Федерации в субъектах Российской Федерации проводится инклюзивный межрегиональный фестиваль «Футбол – школа жизни».

Организатором мероприятия выступает Благотворительный фонд «Под флагом добра», являющийся победителем грантового конкурса Минспорта России в номинации «Проекты общероссийских общественных организаций или некоммерческих организаций, имеющих статус физкультурно-спортивного общества, направленные на внедрение инновационных моделей вовлечения населения в физическую культуру и массовый спорт не менее чем в пяти субъектах Российской Федерации».

Цель проекта – социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта апробируется практика проведения инклюзивных футбольных фестивалей с вовлечением детей различных категорий и групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к регулярным занятиям физической культурой, а также привлечение детей к различным массовым видам спорта.

Начиная с мая 2021 года командой проекта были проведены фестивали в Таганроге, Кемерове и Тюмени. В них приняли участие более тысячи детей и подростков. Мероприятия проводятся в развлекательно-познавательной форме с включением творческих конкурсов и мастер-классов.

Программу поддерживают российские спортсмены. Так, в рамках фестиваля в Таганроге мастер-класс детям провели футболисты Дмитрий Градиленко, Игорь Нечай и Никита Пищулин.

В помощь родителям и волонтёрам, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья вместе с региональными специалистами, предлагаются практические рекомендации. Для распространения данной практики в другие регионы страны по итогам реализованных мероприятий будет проведена межрегиональная видеоконференция.

Пресс-служба Минспорта России

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