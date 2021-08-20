Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика21.08.2021 00:30

Высоту орбиты МКС приподнимут на 1,2 км

Для формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой корабля «Союз МС-18» на 21 августа 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 07:04 по московскому времени будет выдана команда на включение двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС, которые проработают 50 секунд. После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции увеличится на 1,2 км.

Параметры орбиты МКС после проведения корректирующего манёвра:

Период обращения: 92,93 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота орбиты: 420,56 км;

максимальная высота орбиты: 437,1 км.

На борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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