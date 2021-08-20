Встреча с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

Source: President of Russia – Kremlin

Начало российско-германских переговоров в узком составе

В.Путин: Уважаемая госпожа Федеральный канцлер! Уважаемые коллеги!

Мы очень рады приветствовать вас в Кремле. Мы с Вами встречались, по-моему, более чем год назад, на конференции по Ливии, которая была организована по Вашей инициативе в Берлине. Кстати сказать, благодаря этой работе многое удалось сделать на этом направлении. Мы об этом ещё поговорим.

А сейчас хотел бы отметить, что Федеративная Республика остаётся одним из основных партнёров для нас и в Европе, и в мире в целом, в том числе и благодаря Вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве Федерального канцлера.

В страновом измерении ФРГ для нас – второй торгово-экономический партнёр после Китая. Несмотря на то что в 2020 году у нас был достаточно серьёзный спад, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота – за первые полгода. У нас работают все механизмы: различные группы, форумы. Сейчас проходит Год Германии в России, год, связанный с развитием экономики. Мы постоянно находимся в телефонном контакте.

У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате. Так что я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с Вашим решением не избираться дальше в качестве Федерального канцлера, но и визит, наполненный серьёзным, деловым содержанием.

Добро пожаловать!

А.Меркель Меркель АнгелаФедеральный канцлер Германии (как переведено): Большое спасибо, господин Президент, дорогой Владимир.

Да, это мой прощальный визит, я этому очень рада. Но, как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий визит, у нас есть о чём поговорить.

Конечно, не могу не упомянуть о том, что 80 лет тому назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз, и по этому поводу, по случаю этой годовщины я только что возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Несмотря на то что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом.

Как я уже сказала, у нас есть о чём говорить: начиная с двусторонних отношений, потом, конечно, много вопросов международной повестки дня. Ты уже упомянул конференцию по Ливии, которая состоялась. Конечно же, Афганистан, наши торговые отношения, наше сотрудничество, ты упомянул Год Германии в России, который проводится в настоящий момент.

Конечно, мы будем говорить и по вопросам гражданского общества, о некоммерческих организациях. Значит, у нас есть чем заполнить наше время, я очень благодарна, что мне была предоставлена эта возможность.

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