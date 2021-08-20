А. Широков: Юниорные компании могут помочь решать задачи поиска и разведки полезных ископаемых

Source: Russia – Council of the Federation

По мнению сенатора, необходима корректировка нормативной базы в сфере недропользования.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственой власти Магаданской области, заместитель председателя Совета по развитию Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области принял участие в онлайн форуме — стратегической сессии ProДФО «Сильный Дальний Восток – сильная Россия».

Участники мероприятия обсудили развитие горнодобывающей отрасли в Дальневосточном федеральном округе.

В этом году вполне очевидно Магаданская область превзойдет рубеж 50 тонн в добыче золота. Думаю, 2021 год в этом отношении становится знаковым. Фактически мы выходим на темпы золотодобычи, которые были характерны для могучей золотопромышленности Советского Союза

Анатолий Широков отметил достижения золотодобывающей отрасли Колымы. «В этом году вполне очевидно Магаданская область превзойдет рубеж 50 тонн в добыче золота. Думаю, 2021 год в этом отношении становится знаковым. Фактически мы выходим на темпы золотодобычи, которые были характерны для могучей золотопромышленности Советского Союза. Это очень важно».

Сенатор подчеркнул, что темпы развития горной отрасли задают развитие всей Колымы. «От этого зависит в том числе благосостояние жителей региона. Поэтому важно своевременно решать проблемы, которые могут привести к снижению объемов золотодобычи».

По словам Анатолия Широкова, одна из проблем горной промышленности Магаданской области, Дальнего Востока — низкие темпы горно-поисковых и горно-разведочных работ. «Это связано с тем, что в последнее время финансирование государством таких мероприятий снижется примерно на один млрд в год. Балансовых запасов углеводородов и твердых полезных ископаемых, которые пригодны для добычи, становится меньше», — считает он.

«Выход отчасти найден. Некоторые крупные компании создают в своей структуре юниорные компании, которые занимаются только поиском и разведкой полезных ископаемых. Другой пример – создание юниорных геологоразведочных компаний в рамках частно-государственного партнерства. Такая действует в Магаданской области и работает довольно успешно. Но здесь проблема в том, что на сегодняшний день такие компании являются лишь частными случаями, но не решением большой проблемы», — сказал Анатолий Широков.

По его мнению, если государство не обеспечивает устойчивый прирост разведанных запасов полезных ископаемых, то в этот сектор необходимо пустить частный бизнес, как, например, в Канаде и США.

Сенатор отметил, что в Российской Федерации лицензия горнодобывающим компаниям выдается как сквозная, то есть в одной лицензии находится и поиск полезного ископаемого, и разведка, и его добыча. В других странах не так. «Юниорная компания после поиска, разведки, оконтуривания и постановки на баланс месторождения должна продать это месторождение компании добывающей, поскольку это разные технологические процессы. Так как у нас общая лицензия, то оконтуренное и поставленное на баланс месторождение можно продать только с компанией», — рассказал парламентарий.

По словам Анатолия Широкова, на недавно прошедшем совещании под руководством полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева эту проблему вновь актуализировали. «Сегодня предстоит провести работу по разделению лицензий: одна — на поиск и разведку полезных ископаемых, другая — на добычу. Тогда оформлением, созданием минерально-сырьевой базы, балансовых запасов будет возможно заниматься частному бизнесу».

«Поэтому необходимо запускать движение, чтобы юниорные компании занимались только поиском и разведкой, могли свободно торговать своими акциями на бирже. Я думаю, здесь нужны управленческие решения плюс законодательное оформление. Мы можем сделать это в ближайшие год-два», — считает парламентарий.

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