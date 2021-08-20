А. Шевченко: В Оренбуржье успешно формируется единое образовательное пространство

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании областного августовского совещания педагогических работников.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области принял участие в заседании областного августовского совещания педагогических работников «Образование 2021: управление качеством в условиях изменений».

Мероприятие открыл губернатор Оренбургской области Денис Паслер. ПаслерДенис ВладимировичГубернатор Оренбургской области Ключевыми вопросами повестки дня стали подведение итогов работы в прошлом учебном году и результаты итоговой аттестации оренбургских школьников, обеспечение санитарно-эпидемиологических требований и забота о здоровье учащихся и педагогов в предстоящем учебном году.

На заседании обсудили открытие нескольких новых школ в муниципальных образованиях области, создание современных образовательных центров, оценили кадровый потенциал системы образования региона.

Открытие новых центров «Точки роста» и Центров выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин» создает максимально благоприятные условия для всестороннего развития талантливых ребят

Также был сделан акцент на введении дополнительных выплат для кураторов групп в учреждениях среднего профессионального образования в размере 5 тысяч рублей.

Андрей Шевченко подчеркнул, что в Оренбуржье успешно формируется единое образовательное пространство. «Открытие новых центров «Точки роста» и Центров выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин» создает максимально благоприятные условия для всестороннего развития талантливых ребят, независимо от места их проживания и возможностей здоровья».

Сенатор поблагодарил педагогов за работу по воспитанию подрастающего поколения и отметил высокий профессионализм в период непрогнозируемых внешних вызовов. В рамках совещания состоялась церемония награждения лучших педагогов региона.

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