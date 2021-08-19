Т. Гигель: Важно видеть перспективы и динамику развития региона с позиций каждого жителя Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с руководством и сотрудниками министерства экономического развития региона.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион встретилась с коллективом министерства регионального развития во главе с Вячеславом Тупикиным.

В мероприятии приняли участие вице-спикер республиканского парламента Герман Чепкин, председатели профильных комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Алена Казанцева и Сергей Тимошенский, директор республиканского классического лицея Наталья Никитенко.

Отметив, что в жизни каждого человека, проживающего в Горно-Алтайске и других населенных пунктах республики, в последние годы наметились позитивные перемены, законодатель поинтересовалась, какие перспективы развития экономики региона видят сотрудники профильного министерства. Она также отметила необходимость вычленения слабых направлений, на которые следует обратить внимание при формировании дорожной карты развития республики.

Парламентарий затронула тему формировании мастер-плана развития туристических территорий Республики Алтай, связанного с делением региона на туристические районы, которые предполагается развивать в первую очередь. Она отметила, что возникло недопонимание со стороны населения вследствие недостаточного информирования. «Не увидев отражения своих интересов в данном направлении развития, люди попросту отвергли этот план. Ситуация доказывает важность рассмотрения перспектив и динамики развития региона с позиций каждого его жителя».

В то же время Татьяна Гигель поддержала руководителя ведомства в суждении, что в республике в последние годы сделан мощный рывок в развитии транспорта, наметились серьезные сдвиги в снижении тарифов на энергоносители для юридических лиц на 20 процентов. «Это позволяет надеяться, что себестоимость продукции и ряда услуг наиболее энергоемких направлений деятельности – пекарское производство, сельское хозяйство, недропользование, турбизнес, который в зимнее время пользуется электроотоплением — значительно сократится».

Выделение в условиях эпидемии коронавируса значительных ресурсов на компенсацию затрат по лизингу и на техническое присоединение и модернизацию производств позволили снять напряжение в предпринимательской среде, отметила парламентарий.

Если займы на докапитализацию будут иметь заявительный характер, они в конечном итоге будут реально способствовать легализации малого предпринимательства

Татьяна Гигель с одобрением отнеслась к сообщению руководителя министерства регионального развития, что его сотрудникам при поддержке федерального центра удалось восстановить гарантийный фонд и внести в него крупные финансовые ресурсы, которые позволяют решать проблемы в отношении докапитализации предприятий малого и среднего бизнеса. На ее взгляд, если займы на докапитализацию будут иметь заявительный характер, они в конечном итоге будут реально способствовать легализации малого предпринимательства.

Сенатор поддержала предложение специалистов министерства о необходимости разработки документов о кредитовании самозанятых граждан. На ее взгляд, решение данного вопроса позволит многим из них в будущем заняться индивидуальным предпринимательством.

По словам Татьяны Гигель, в таких регионах, как Республика Алтай, где число отдаленных сел велико, существует реальная необходимость в приобретении мобильных бизнес-офисов, в которых люди на местах могли бы получить квалифицированную помощь специалистов по принципу «поездов здоровья», мобильных клубов.

Увеличение числа самозанятых в регионе говорит о росте доверия граждан к власти, – подчеркнула Татьяна Гигель.

Сенатор поддержала предложение специалистов ведомства ускорить работу по брендированию производимых в регионе товаров. «Республика Алтай не в состоянии выдавать сельхозпродукцию миллионами центнеров. А позиционирование ее с точки зрения уникальности будет способствовать экономической значимости производимой здесь продукции».

Сенатор поблагодарила Вячеслава Тупикина и всех специалистов, с чьей помощью удалось добиться на федеральном уровне утверждения первых региональных брендов — «Мед Горного Алтая» и «Горно-Алтайский марал».

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