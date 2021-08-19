Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Союз МС-19#Пилотируемая космонавтика19.08.2021 23:00

«Союз МС-19» прошел испытания в безэховой камере

На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». Сегодня, 19 августа 2021 года, в соответствии с предполетным графиком состоялся цикл автономных испытаний корабля в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

В течение суток специалисты РКК «Энергия» и Космического центра «Южный» (филиал ЦЭНКИ, входят в состав Госкорпорации «Роскосмос» выполнили операции по проверке функционирования радиотехнической аппаратуры «Курс-НА», которая обеспечивает сближение и стыковку ТПК «Союз МС-19» с Международной космической станцией.

Безэховая камера представляет собой специализированное помещение, покрытое радиопоглощающим материалом с целью имитации условий космического пространства для наземной проверки работоспособности бортовых радиосистем транспортных кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с ТПК «Союз МС-19» по программе доставки участников 66-й основной экспедиции на Международную космическую станцию намечен на октябрь 2021 года.

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