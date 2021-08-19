Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ19.08.2021 16:32

Роскосмос продолжает мониторинг зон ЧС

В рамках выполнения поручения Совета Безопасности Российской Федерации Госкорпорацией «Роскосмос» организован круглосуточный оперативный мониторинг паводковой и пожароопасной обстановки, а также прочих природных и техногенных бедствий. Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки.

С 12 по 19 августа 2021 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Мониторинг карстовых провалов в Челябинской области, Пермском крае и Нижегородской области;

мониторинг обстановки РФ (подготовка к учениям МЧС России);

мониторинг гидрологической обстановки в Республике Саха (Якутии);

мониторинг лесопожарной обстановки в Республике Саха (Якутии);

мониторинг подтоплений в ДФО;

мониторинг лесных пожаров в Республике Мордовия;

мониторинг лесопожарной обстановки в Республике Башкортостан;

мониторинг обстановки в Приморском крае;

мониторинг разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае;

мониторинг подтоплений в Краснодарском крае и Республике Крым.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:

Мониторинг наводнения и оползня в Японии;

мониторинг землетрясения и наводнения в Гаити.

На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг наводнения в Хабаровском крае;

мониторинг наводнения в Судане;

мониторинг крушение ЛА Бе-200 в Турции;

мониторинг лесных пожаров в Алжире;

мониторинг последствий техногенного пожара в ЯНАО;

мониторинг последствий техногенного пожара в Кувейте.

В связи с развитием паводкоопасной обстановки в ДФО (Хабаровский край, Еврейская АО, Амурская область) 04.08.2021 активирована Хартия, по состоянию на 19.08.2021 в МЧС России переданы иностранные данные ДЗЗ объемом около 3 млн. кв. км (360 маршрута). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов ДЗЗ.

В связи с развитием паводкоопасной обстановки в Краснодарском крае и Республике Крым 13.08.2021 активирована Хартия, по состоянию на 19.08.2021 в МЧС России переданы иностранные данные ДЗЗ объемом около 452 тыс. кв. км (87 маршрута). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов ДЗЗ.

В связи с развитием лесопожарной обстановки в Республике Саха (Якутии) 14.08.2021 активирована Хартия, по состоянию на 19.08.2021 в МЧС России переданы иностранные данные ДЗЗ объемом около 2 млн. кв. км (346 маршрута). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов ДЗЗ. Всего за отчетный период в МЧС России переданы российские данные ДЗЗ в объеме около 1,5 млн. кв. км (162 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

В рамках мониторинга пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации в ФБУ «Авиалесоохрана» переданы полученные российские данные ДЗЗ в объеме около 345 тыс. кв. км (42 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). Кроме того, в рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации представителям региональных органов управления переданы российские данные ДЗЗ в объеме 1,2 млн кв. км (121 маршрут съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам переданы российские данные ДЗЗ в объеме около 29 тыс. кв. км (9 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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