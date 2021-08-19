Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ19.08.2021 16:32
Роскосмос продолжает мониторинг зон ЧС
В рамках выполнения поручения Совета Безопасности Российской Федерации Госкорпорацией «Роскосмос» организован круглосуточный оперативный мониторинг паводковой и пожароопасной обстановки, а также прочих природных и техногенных бедствий. Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки.
С 12 по 19 августа 2021 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:
Мониторинг карстовых провалов в Челябинской области, Пермском крае и Нижегородской области;
мониторинг обстановки РФ (подготовка к учениям МЧС России);
мониторинг гидрологической обстановки в Республике Саха (Якутии);
мониторинг лесопожарной обстановки в Республике Саха (Якутии);
мониторинг подтоплений в ДФО;
мониторинг лесных пожаров в Республике Мордовия;
мониторинг лесопожарной обстановки в Республике Башкортостан;
мониторинг обстановки в Приморском крае;
мониторинг разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае;
мониторинг подтоплений в Краснодарском крае и Республике Крым.
В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:
Мониторинг наводнения и оползня в Японии;
мониторинг землетрясения и наводнения в Гаити.
На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:
Мониторинг наводнения в Хабаровском крае;
мониторинг наводнения в Судане;
мониторинг крушение ЛА Бе-200 в Турции;
мониторинг лесных пожаров в Алжире;
мониторинг последствий техногенного пожара в ЯНАО;
мониторинг последствий техногенного пожара в Кувейте.
В связи с развитием паводкоопасной обстановки в ДФО (Хабаровский край, Еврейская АО, Амурская область) 04.08.2021 активирована Хартия, по состоянию на 19.08.2021 в МЧС России переданы иностранные данные ДЗЗ объемом около 3 млн. кв. км (360 маршрута). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов ДЗЗ.
В связи с развитием паводкоопасной обстановки в Краснодарском крае и Республике Крым 13.08.2021 активирована Хартия, по состоянию на 19.08.2021 в МЧС России переданы иностранные данные ДЗЗ объемом около 452 тыс. кв. км (87 маршрута). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов ДЗЗ.
В связи с развитием лесопожарной обстановки в Республике Саха (Якутии) 14.08.2021 активирована Хартия, по состоянию на 19.08.2021 в МЧС России переданы иностранные данные ДЗЗ объемом около 2 млн. кв. км (346 маршрута). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов ДЗЗ. Всего за отчетный период в МЧС России переданы российские данные ДЗЗ в объеме около 1,5 млн. кв. км (162 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).
В рамках мониторинга пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации в ФБУ «Авиалесоохрана» переданы полученные российские данные ДЗЗ в объеме около 345 тыс. кв. км (42 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). Кроме того, в рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации представителям региональных органов управления переданы российские данные ДЗЗ в объеме 1,2 млн кв. км (121 маршрут съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).
В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам переданы российские данные ДЗЗ в объеме около 29 тыс. кв. км (9 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.