«Ралли Дакар», киберспорт, футбольная панна, интерактивная экскурсия, площадка ГТО: на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» откроется большой спортивный парк

Source: Russia Ministry of Sport

С 8 по 10 сентября в Казани пройдёт IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

Обширная деловая программа Форума включает в себя большое количество мероприятий по самым актуальным вопросам развития спорта в России и в мире. Запланировано проведение пленарного заседания «Спорт-2030. Путь к устойчивому развитию в новых условиях». Ключевыми темами форума станут: «Национальные цели развития. 70% спортивного населения к 2030 году», «Модернизация системы управления в области физической культуры и спорта», «Спорт будущего» и другие.

Следу девизу Форума в этом году – «Территория спорта. Территория побед», организаторы подготовили для участников и гостей много спортивных активностей.

Спортивный парк развернётся на территории в 10 000 квадратных метров. Здесь можно будет посетить интерактивные площадки, записать детей в спортивные школы и секции, испытать интересные спортивные аттракционы, принять участие в соревнованиях, побывать на мастер-классах и автограф-сессиях прославленных спортсменов. Своё участие подтвердили Владислав Третьяк, Леонид Слуцкий, Светлана Журова. Гостей ждут целыми семьями, возраст посетителей не ограничен. Спортивный парк готов принять более 3000 участников.

Кроме того, на территории спортивного парка пройдёт масштабный национальный фестиваль «Мир спорта – 2021» в рамках большого роуд-шоу. Он проводится в десяти городах России, Казань принимает фестиваль именно в дни Форума. Участники смогут принять участие в соревнованиях как по популярным, так и необычным видам спорта. Некоторые из них появились недавно, но уже нашли своих фанатов: футбольная панна, текбол, стритбол. Организаторы подготовили квесты и квизы, посвящённые спорту, и приглашают зарегистрироваться на фестиваль заранее, проходить задания и выигрывать гарантированные призы.

Выставочное пространство «Мой мир – моя Россия» в рамках фестиваля привлечёт внимание путешественников. Интерактивная обзорная экскурсия по всей стране представит 85 субъектов и позволит выбрать маршрут для путешествия или спортивного туризма прямо на площадке фестиваля.

На территории спортивного парка будет организована работа мобильной площадки комплекса ГТО. Любой участник Форума сможет испытать свои силы как в тестовом режиме, так и в «официальном» зачёте. Всего на площадке будет представлено семь видов испытаний. Специалисты ГТО познакомят участников с правильной техникой выполнения испытаний, помогут пройти регистрацию на портале и предоставят индивидуальную информацию о центрах тестирования ГТО.

Настоящий сюрприз ожидает фанатов киберспорта. Для гостей будут оборудованы 12 игровых зон, стенд с самыми актуальными киберспортивными направлениями. А ещё можно будет получить автограф и поучаствовать в мастер классе от Дмитрия Дорохина – самого известного игрока Virtus.pro.

Любители спортивных гонок смогут погрузиться в атмосферу «Ралли Дакар» (ранее – «Ралли Париж – Дакар»). На территории спортивного парка будет застроена полноценная площадка «КАМАЗ-мастер». Экипажи «КАМАЗ-мастер» 18 раз становились победителями ралли-рейдов и признаны сильнейшей командой мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков. Каждый участник Форума сможет сделать памятные фотографии.

IX Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента России от 7 июня 2021 года № 144-рп. Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан.

Форум пройдёт в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Ознакомиться с предварительной программой и подать заявку на аккредитацию можно на официальном сайте Форума: https://sportforumrussia.ru.

Пресс-служба Минспорта России

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