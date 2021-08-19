Пилотные проекты ЦАП наберут высоту до конца года

Source: Russian Federation State Statistics Service

«Внедрение Цифровой аналитической платформы повысит качество данных и снизит административную нагрузку на бизнес», – к такому выводу пришли участники совещания по внедрению ЦАП, которое состоялось под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Порядка 60% отчетности, собираемой ведомствами, не публикуется и чаще всего не используется – на данный факт обратил внимание участников совещания руководитель Росстата Павел Малков.

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко отметил важность упрощения процедур сдачи статистической отчетности и повышения оперативности расчета итоговых показателей.

«Цифровая аналитическая платформа разработана на основе потребностей пользователей, а значит должна помогать бизнесу и органам власти принимать ключевые социально-экономические и бизнес-решения, – заявил Дмитрий Чернышенко. – Необходимо избавиться от дублирования статистических форм и показателей, которые собираются различными ведомствами. Также важно понять, как используется уже собираемая информация, востребована ли она или просто складируется на архивных полках. В конечном счете, развитие платформы снизит нагрузку на бизнес и станет новым шагом интеграции российской статистики в цифровое государство».

Глава Росстата в свою очередь отметил:

«Для малого бизнеса существует более ста различных официальных статистических форм, и это без учета иных видов отчетности. Необходимо понять, какую часть собираемой информации можно получить из административных данных, а оставшиеся свести к унифицированным форматам. Вопрос избыточной отчетной нагрузки актуален не только для частного бизнеса, но и для государственных организаций. Систему необходимо упрощать».

Вице-премьер обратил внирмание, что Росстат провел активную работу с пользователями статистической информации и респондентами при создании платформы, что позволило учесть их пожелания и сделать функционал платформы максимально удобным для реального сектора экономики.

По словам Павла Малкова, Росстат провел ряд встреч с представителями экспертного сообщества и бизнеса. Регулярно проводятся заседания научно-методологического совета и общественного совета при Росстате.

«Мы изучили нашего потребителя и теперь знаем, какие данные необходимо публиковать в таблицах, какие выгружать в ЕМИСС, а какие распространять в социальных сетях. Росстат никогда не знал свою целевую аудиторию так хорошо, как сейчас», – подчеркнул руководитель Федеральной службы государственной статистики.

На данный момент разработаны базовые компоненты цифровой аналитической платформы, которые позволят создать межведомственную систему статистического учета. По мнению главы Росстата, это повысит качество данных и снизит административную нагрузку на бизнес за счет однократного их предоставления в органы статистики и многократного использования статистических показателей различными министерствами и ведомствами.

Еще одним важным следствием внедрения ЦАП станет формирование единой методологической среды. Теперь министерства и ведомства будут знать, как собирают информацию другие субъекты статистического учета и по каким правилам рассчитывают показатели.

По итогам совещания принят ряд решений по развитию системы. В частности, Минцифры России предоставит Росстату ресурсы государственного единого облачного пространства для хранения данных, а ряд министерств и ведомств уже во второй половине 2021 года примут участие в реализации пилотных проектов на базе ЦАП. Также рассматривается возможность интеграции платформы с порталом Госуслуги.ру, которая позволит упростить респондентам предоставление отчетности.



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