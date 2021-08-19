Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 августа. – Павел Сниккарс провёл заседание Координационного совета при Электроэнергетическом Совете СНГ (ЭЭС СНГ) в формате видеоконференции.

Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, а также договорились представить Электроэнергетическому Совету проект плана работы мероприятий ЭЭС СНГ на 2022 год. Кроме того, Координационный совет утвердил рекомендации по формированию цифровой среды дополнительного профессионального образования и подготовки персонала предприятий энергетики СНГ и план работы Комиссии по координации сотрудничества государственных органов энергетического надзора государств-участников СНГ на 2022-2024 годы.

Также участники заседания рассмотрели вопрос по подготовке к очередному 59-му заседанию Электроэнергетического Совета СНГ.

14.07.2021

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