О. Алексеев провел встречу с главами поселений, депутатами Собрания депутатов Питерского муниципального района

Source: Russia – Council of the Federation

Были обсуждены текущие вопросы развития района.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Питерский муниципальный район. Сенатор вместе с министром труда и социальной защиты Саратовской области Сергеем Егоровым провел встречу с главами поселений и депутатами районного Собрания.

По словам сенатора, на встрече обсудили текущие вопросы развития района, реализацию проектов и вопросы повышения качества подготовки проектно-сметной документации. Министр сделал акцент на повышение активности по участию района в федеральных и региональных программах.

В районе организована современная спортивная инфраструктура, реализованы программы по ремонту старых спортивных сооружений, по благоустройству территорий

Олег Алексеев отметил, что в районе организована современная спортивная инфраструктура, реализованы программы по ремонту старых спортивных сооружений, по благоустройству территорий. «Особенно это заметно в селе Питерка. Необходимо использовать все возможности для развития каждого населенного пункта, формировать заявочную документацию на участие в различных программах. Их реализация будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения Питерского района», – отметил сенатор. Он подчеркнул, что структурным подразделениям администрации района необходимо находиться в постоянном взаимодействии с исполнительными органами государственной власти области во время прохождения заявок на участие в федеральных и региональных программах.

Олег Алексеев

Сенатор отметил, что на ремонт Моршанского сельского Дома культуры Питерского района из резервного фонда Саратовской области выделены средства в размере 15,9 млн рублей.

Парламентарий рассказал, что за последние годы в Питерском районе особо значимым проектом стало строительство разводящих сетей Варфоломеевского группового водопровода, который был реализован федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление «Саратовмелиоводхоз» в рамках федеральной программы. «Это позволило наладить водоснабжение в четырех селах Питерского района с локальными очистными сооружениями в каждом населенном пункте».

Сенатор посетил также Питерскую школу, где прошло благоустройство территории и ведется строительство универсальной спортивной площадки. «В районе запланированы ремонты нескольких школ в рамках программы капитального ремонта школ до 2026 года».

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