На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Государственный музей спорта Минспорта России представит экспозицию, посвященную 90-летию создания физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Source: Russia Ministry of Sport

Со 2 по 4 сентября во Владивостоке пройдёт Восточный экономический форум. В рамках работы форума Государственный музей спорта Министерства спорта Российской Федерации представит экспозицию, посвященную 90-летию создания физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Выставочное пространство экспозиции будет оформлено в стиле поп-арт, переосмысленном в соответствии с тенденциями современного визуального искусства. Зонирование площадки и использование мультимедийных технологий сделают проект многофункциональным и доступным для широкого круга посетителей форума.

На экспозиции будут представлены два уникальных кубка спортивных обществ, изготовленных в дореволюционный период и вручённых впоследствии значкистам ГТО. Также гости выставки смогут увидеть уникальную линейку знаков ГТО – с момента зарождения комплекса и до наших дней. А дополнят выставку видеоролики из популярных социальных сетей, в которых ненавязчиво и с юмором люди разных поколений выполняют нормативы ГТО, мотивируя своих подписчиков к занятиям физической культурой и спортом.

«Спорт – это яркое многогранное явление. Наш Музей часто воплощает неординарные графические решения в дизайне выставок, стремясь подчеркнуть сложный социокультурный контекст современного спорта. Мы постарались создать дружелюбное креативное место встречи с героическим спортивным прошлым и жарких дискуссий о будущем», – рассказала директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Для организации дополнительных интервью, комментариев и съёмок о проекте Государственного музея спорта обращайтесь по телефонам: +7 (905) 505-44-60, +7 (917) 577-69-06 и электронной почте: istyagina-eliseeva@mail.ru.

Пресс-служба Минспорта России

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