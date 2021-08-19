Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный19.08.2021 13:23

На Восточном продолжается монтаж вакуумной установки

В техническом комплексе космодрома Восточный производится монтаж комплекса вакуумной установки, предназначенной для испытания на герметичность пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орёл» и других космических аппаратов. Работы проходят под контролем специалистов Космического центра «Восточный» и авторским надзором НИИ стартовых комплексов им. В.П. Бармина (филиалы ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Для обеспечения необходимой чистоты работ с установкой, смонтирована специальная технологическая камера. В настоящий момент внутри неё уже завершается изготовление корпуса вакуумной установки. В связи с крупными габаритами, доставка установки на космодром осуществлялась по секциям. Сейчас они смонтированы уже в том положении, в котором установка будет эксплуатироваться. Также проведен ряд проверок сварных швов на герметичность.

Одновременно проводятся операции по подготовке внутренней поверхности крышки корпуса вакуумной установки, её обрабатывают специальным пескоструйным агрегатом. После того как будет достигнут необходимый уровень чистоты, крышку установят в корпус. Заводские испытания корпуса вакуумной установки на герметичность запланированы на начало 2022 года.

Вакуумная установка длинной 14 метров и диаметром 9 метров — это агрегат, необходимый для проверки на герметичность отсеков пилотируемых транспортных кораблей и других космических аппаратов. Внутри установки имитируется давление, с нагрузкой на все элементы конструкции корабля, аналогичное тому, которое создается в орбитальном полете. Это позволяет оценить механическое взаимодействие элементов до старта и посмотреть, как ведет себя конструкция в космическом вакууме.

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