Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6519.08.2021 08:43

Коррекцию высоты орбиты МКС отложили из-за неготовности американского сегмента

Коррекция высоты орбиты Международной космической станции, которая была изначально запланирована на утро 19 августа 2021 года, перенесена на резервную дату — 21 августа по просьбе американской стороны.

Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента МКС, о которой в подмосковный Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») сообщил Flight Director (сменный руководитель полётом) партнёров.

В настоящее время на Международной космической станции работает 65-я экспедиция в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде (командир станции) и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

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