Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills19.08.2021 10:36

Компетенции корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2021»

Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021» по стандартам WorldSkills по 20 компетенциям продолжается в очном формате на 11 площадках Москвы и Московской области.

24 работника из 18 дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» завершили соревнование по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», а их эксперты приступили к измерению изготовленных участниками деталей. По компетенции «Инженерия космических систем» 10 команд выполняют последний модуль, связанный с проведением функциональных испытаний собранных ими моделей малых космических аппаратов.

В очном формате на базе Академии «ДМГ МОРИ Рус» состоялся первый день деловой программы на тему «Особенности внедрения, развития и оценки новых компетенций», в которой приняли участие HR-представители организаций российской ракетно-космической промышленности, приглашенные спикеры Агентства развития профессионального мастерства и тематических партнеров. Мероприятие было организовано в формате проектной сессии, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с развитием профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, как инструмента роста профессионального сообщества, апробации и внедрения новых производственных технологий. Участники деловой программы смогли обсудить основные принципы формирования и перспективы развития новых компетенций WorldSkills, а также особенности движения рационализаторов в России.

«Развитие и саморазвитие — это приоритетные ценности проведения чемпионатов профессионального мастерства. Уметь мотивировать себя и свой коллектив, ставить перед собой максимальные задачи — это важный навык, который под силу настоящим профессионалам», — отметил директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

Международное движение WorldSkills International создано для повышения стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения чемпионатов профмастерства по всему миру. Корпоративные чемпионаты — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов в возрасте от 16 до 49 лет. Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» проходит с 2016 года, каждый раз количество участников чемпионата и перечень компетенций растет.

MIL OSI