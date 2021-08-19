Е. Бибикова приняла участие в Конференции к 15-летию образования Регионального отделения «Союза пенсионеров России»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о мероприятиях по реализации второго этапа Стратегии в интересах граждан старшего поколения.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области в режиме онлайн приняла участие в работе конференции, посвященной 15-летию образования регионального отделения «Союза пенсионеров России» и результатам проекта «Нет лет…!», реализованного на средства Фонда президентских грантов.

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«Кропотливая работа, состоящая из множества добрых дел и ставшая в последние годы системной и последовательной, а также участие в социально значимых федеральных и региональных проектах снискали региональному Союзу пенсионеров уважение и авторитет как жителей региона, так и органов власти», — подчеркнула сенатор.

Участие в социально значимых федеральных и региональных проектах снискали региональному Союзу пенсионеров уважение и авторитет как жителей региона, так и органов власти

Елена Бибикова сообщила, что Правительство РФ утвердило План мероприятий на 2021 – 2025 годы по реализации второго этапа Стратегии в интересах граждан старшего поколения. В рамках Плана предусмотрены меры, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи, повышение благополучия граждан старшего поколения, содействие занятости. Кроме того, запланирован ряд мероприятий по созданию условий активного долголетия, ведения здорового образа жизни и вовлечения в общественную деятельность. Важное место отведено обеспечению доступа к образовательным и информационным ресурсам, а также развитию современных форм социального обслуживания, доступности и повышению качества предоставляемых социальных услуг.

Сенатор отметила уникальность проекта «Нет лет!..», направленного на улучшение качества жизни пенсионеров, сохранение физических и когнитивных функций, который охватил более тысячи пенсионеров Псковской области, членов Союза пенсионеров, волонтеров-активистов.

Елена Бибикова от имени руководства Союза пенсионеров России сообщила о вручении Почетного знака «За особые заслуги в развитии Союза пенсионеров России» председателю регионального отделения Елене Косенковой и заместителю председателя Светлане Мельничук, а также ряду руководителей местных отделений в муниципалитетах Псковской области.

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