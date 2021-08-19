Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb19.08.2021 21:37

Госкомиссия утвердила время пуска РКН «Союз-2.1б» с КА OneWeb

На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии, на котором рассмотрели вопросы готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 аппаратами спутниковой компании OneWeb в рамках миссии № 35. По результатам испытаний на стартовом комплексе члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 01:23:17 по московскому времени 20 августа 2021 года.

В соответствии с предстартовым графиком специалисты Роскосмоса начинают работы по заправке ракеты компонентами топлива: в 21:50 — заправка «пакета» (1 и 2 ступени) керосином, 22:25 — заправка изделия жидким кислородом, 22:35 — охлаждение и заправка «пакета» жидким азотом, 23:20 — заправка блока 14С54 продуктом «нафтил», 00:05 20 августа — дренаж заправочных шлангов и коммуникаций продукта «нафтил». После чего на стартовом комплексе «Восток» начнутся заключительные операции, отстыковка подвижных заправочных агрегатов от заправочных и электроколонок и эвакуация с отметки «0».

Прямую трансляцию предстартовых операций, пуска и полета ракеты-носителя смотрите на официальных страницах Госкорпорации «Роскосмос» в социальных сетях и в разделе «Прямые трансляции» с 00:20 мск 20 августа.

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