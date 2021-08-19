Встреча с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Сергей Алимович, добрый день!

С.Меликов: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Сергей Алимович, как дела у Вас?

С.Меликов: Владимир Владимирович, спасибо, работаем, выполняем Ваши указания, те, которые на сегодняшний день для нас очень важны и на самом деле очень своевременны.

В.Путин: Какие вопросы хотели бы сегодня поднять в ходе нашей встречи?

С.Меликов: Владимир Владимирович, во-первых, хотел бы поблагодарить за то, что Вы нашли время для обсуждения важных вопросов социально-экономического развития Дагестана. Хотел бы свой доклад сосредоточить на нескольких пунктах. Если позволите, я начну.

Хотел бы начать с доклада о ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерах по ее предупреждению. За весь период распространения коронавируса на территории Дагестана на сегодняшний день выявлено более 40 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID.

Осуществляется тестирование на коронавирус, для этого у нас развернуто 14 лабораторий, что соответствует требованиям Роспотребнадзора. С целью наращивания объемов тестирования из республиканского бюджета дополнительно выделено на тестирование 67 миллионов рублей.

Создан специализированный ситуационный центр по COVID-19, в котором анализируются заявки и проводятся телемедицинские консультации. Развернуты дополнительные места по проведению КТ-исследований, в том числе в предгорных и горных районах. Для эвакуации из горных районов COVID-больных привлекается санитарная авиация весьма эффективно.

Для проведения вакцинации создано 86 стационарных пунктов вакцинации и, что очень важно опять же для горных районов, 58 мобильных пунктов вакцинации с пропускной способностью более 4 тысяч человек в сутки.

В июле принято решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Это определено тем, что мы хотим эту вакцинацию провести именно до 1 сентября для того, чтобы мы могли спокойно и размеренно начать новый учебный год. При этом основу вакцинации составляет санитарно-просветительская работа, и рост темпов вакцинации наблюдается.

Мы активно работаем с оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой. Наши заявки своевременно принимаются и рассматриваются.

Уважаемый Владимир Владимирович, COVID – это проблема, которая возникла в последние полтора года. Она, конечно, отрицательно влияет на развитие республики. Вместе с тем в республике имеются системные проблемы, которые длятся десятилетиями, а их негативное влияние особо ощущается в последние годы. Они влияют как на здоровье, так и на безопасность граждан, в то же время влияя и на социально-экономическое развитие, и общественно-политическую обстановку.

Прежде всего, Владимир Владимирович, это крайне неудовлетворительное состояние и отсутствие на некоторых территориях инфраструктуры – водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение. Все это является серьезным сдерживающим фактором социально-экономического развития республики, реализации многих инвестиционных проектов, которые направлены на создание новых мощностей, новых рабочих мест. И сдерживается это именно из-за инфраструктурных ограничений.

Республика не может полностью раскрыть туристический потенциал в самом густонаселенном месте побережья Каспия из-за неочищенных стоков, которые сбрасываются в море. Отсутствие полноценной системы очистки сточных вод не позволяет использовать песчаные пляжи на берегу республики. Большая часть жителей лишена качественного водоснабжения, живет без нормальной канализации. Объекты водоснабжения и водоотведения, не проходившие капитального ремонта с момента постройки, с 70-х годов прошлого столетия, практически полностью изношены. Даже в крупных городах отсутствуют необходимые очистные сооружения.

В республике отсутствует схема водоснабжения и водоотведения. Ряд объектов, строительство которых было начато в прежние годы в рамках действовавших тогда федеральных программ, до настоящего времени не завершены. Это прежде всего очистные сооружения, системы канализации городов, крупные водоводы.

Кроме того, есть острая потребность в проектировании и строительстве новых объектов водоснабжения с учетом новых проектных мощностей и требований, предъявляемых к ним.

Приоритетный вопрос – это полная реконструкция и расширение очистных сооружений Махачкалы.

Владимир Владимирович, я считаю целесообразным предложить Правительству Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов принять решение о выделении в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем дополнительных ассигнований на предоставление бюджету Республики Дагестан межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов на расширение и реконструкцию по решению этих проблем, и прежде всего по канализационному коллектору города Махачкалы. Мы его рассматриваем сегодня не только как коллектор Махачкалы, а как коллектор агломерации, объединяющей два крупных города – Махачкалу и Каспийск, который мы можем в последующем использовать для дальнейшего развития этой инфраструктуры.

Другим крайне важным для всех дагестанцев вопросом является проблема обеспечения надежного и качественного электроснабжения. Электрические сети и подстанции республики, построенные в основном в 1960–1970-х годах, изношены более чем на 70 процентов. Срок работы большинства существующих воздушных линий значительно превышает допустимый нормативно-эксплуатационный срок.

В 2021 году произошли массовые сбои, из-за которых без электричества в разные периоды в общем оставалось более миллиона 300 тысяч человек не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах республики.

По результатам проведенного анализа причин аварий было установлено, что более 85 процентов аварий пришлось на электросетевое хозяйство ПАО «Россети Северный Кавказ». Основными причинами аварий являются недостаточная подготовка электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду, невыполнение в полном объеме программы ремонтов и инвестиционных программ.

Сегодня мы активно работаем по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов, но работы, которую мы сегодня организовали, крайне недостаточно. В ряде городов отсутствуют резервы трансформаторной мощности на основных питающих станциях. И в целом для нормализации ситуации в электросетевом комплексе необходимо выполнить работы по модернизации, техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству объектов электросетевого комплекса республики.

Реализация указанных мероприятий возможна при условии соответствующего финансирования. Считаю необходимым рассмотреть наше предложение о возможности финансирования данной программы в требуемом объеме: это 6,9 миллиарда рублей, это в целом реконструкция и модернизация. А по подготовке к осенне-зимнему периоду этого года нас поддержало Министерство энергетики: мы реализуем программу по освоению 1,8 миллиарда рублей для подготовки к осенне-зимнему периоду.

Я стараюсь объезжать все отдаленные населенные пункты. Но хотелось бы еще раз остановиться на том, что за этот короткий период восстановления устойчивого электроснабжения крайне недостаточно.

Вопросы электросетевого хозяйства – это не весь спектр проблем топливно-энергетического комплекса. Они также отягощены слабо развитой системой газовых сетей. Как я уже отмечал на докладе в Совете Федерации, из-за отсутствия газа дополнительная нагрузка падает на электросетевое хозяйство. Особенно в период пиковых нагрузок, зимой, из-за нехватки пропускной способности газовых сетей без газа остаются как население, так и хозяйственные объекты, прежде всего тепличные комплексы, что приводит к значительной потере урожая.

За счет бюджетных средств предусмотрено завершение около 40 объектов газоснабжения, в том числе сетей протяженностью более 500 километров, с охватом 30 населенных пунктов и более 13 тысяч домовладений. Общий объем финансирования – 1,7 миллиарда рублей. В этом отношении мы нашли понимание в ПАО «Газпром». Особенно интенсивно нам в этом плане помогает «Газпром межрегионгаз». При этом «Газпромом» проводится масштабная работа. Однако остается открытым вопрос строительства внутрипоселковых газопроводов и перевода котельных на природный газ в населенных пунктах, где «Газпромом» запланировано проведение природного газа. Требуемый объем финансирования для выполнения этих обязательств – 983 миллионов рублей.

Наиболее актуальной проблемой в этой сфере является перезагруженность газораспределительных станций. Из 106 функционирующих на территории республики 25 работают на пределе либо с превышением проектной производительности, что тоже приводит к аварийным ситуациям. Требуется реконструкция и техническое перевооружение этих 25 газораспределительных станций.

Учитывая масштаб имеющихся проблем в вопросах обеспечения населения и предприятий бесперебойным надежным снабжением ресурсами, Владимир Владимирович, предлагается проработать отдельную комплексную программу на 2022–2024 годы по снятию обозначенных инфраструктурных ограничений. Мы готовы в короткий период времени подготовить предложения с соответствующим техническим обоснованием.

По мере снятия инфраструктурных ограничений будут приняты меры по ускоренному развитию промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма, других направлений.

Владимир Владимирович, на съезде партии «Единая Россия» 19 июня Вы отметили, что результат людям нужен сегодня-завтра. В Дагестане люди этого результата ждали еще вчера. Поэтому я убедительно прошу поддержать нас в этом отношении, потому что обозначенные проблемы, к сожалению, тянутся годами, а некоторые и десятилетиями.

Следующий вопрос, который я хотел бы озвучить, – это поддержка развития мелиоративной системы как основы развития сельского хозяйства Республики Дагестан. На его долю приходится около 17 процентов в структуре валового регионального продукта, и в этой сфере работает до 30 процентов численности занятого населения.

Дагестан является одним из крупных регионов, в котором исторически сформировалась система орошаемого земледелия. На долю республики приходится около 10 процентов орошаемых земель всей Российской Федерации и более 35 процентов орошаемых земель Северо-Кавказского федерального округа.

Общая площадь орошаемых земель в республике около 400 тысяч гектаров, из которых фактически орошается менее 300, что связано с неудовлетворительным состоянием мелиоративного комплекса республики. Оросительные системы в Дагестане в основном построены в 1950–1960-е годы, из них 80 процентов являются не инженерными, а естественными. Оснащенность оросительных каналов регулирующими гидротехническими сооружениями в три раза ниже нормативного уровня.

Неустроенность оросительных систем, большие масштабы деградации почвенного покрова в условиях использования земель приводит к недобору в республике ежегодно 500–600 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно.

От уровня развития мелиорации напрямую зависит состояние ключевого направления сельского хозяйства республики – животноводства, отличительной особенностью которого является отгонная система, созданная очень эффективно и позволяющая наращивать возможности этого способа.

На протяжении длительного времени остро стоит вопрос опустынивания земель. Этому процессу подвержены более 100 тысяч гектаров земель в низменной части республики. Ситуацию усугубила и засуха 2020 года, что привело к опустыниванию еще более 120 тысяч гектаров земель. Под угрозой выбытия из оборота находятся огромные площади сельскохозяйственных угодий, значительная часть которых подвержены еще и ветровой эрозии.

На указанных землях отсутствует всякая растительность, и даже при условии выпадения осадков в ближайшее время нет вероятности появления каких-либо всходов кормовых трав.

В результате в тяжелом положении оказалось более 120 хозяйств из 22 районов республики, которые свой скот перегоняют на эти равнинные зимние пастбища и которые планировали в зимний период разместить там более 500 тысяч голов мелкого рогатого скота, но ввиду вышеуказанных проблем этого не получилось.

Вместе с тем с учетом нынешнего состояния мелиоративного комплекса республики на фоне ухудшения климатических условий становится очевидно, что масштабы проводимых работ силами республики не позволяют решить существующие проблемы.

Около 70 процентов продукции растениеводства республики производится на орошаемых землях. При условии их стабильного водообеспечения имеется возможность наращивания объемов производства сельхозпродукции. Необходимо обеспечить проведение работ по реконструкции гидротехнических сооружений и приведению их в нормативное состояние. Сформирован перечень из 30 объектов на общую стоимость 45 миллиардов рублей, которые необходимо реконструировать или построить в ближайшие годы.

В связи с изложенным, в целях обеспечения развития мелиоративного комплекса республики необходимо предусмотреть финансирование из федерального бюджета мелиоративных объектов и включение отдельной подпрограммы по восстановлению земель кизлярских пастбищ в государственную программу эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного значения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.

Состояние мелиоративного комплекса существенное влияние оказывает и на развитие рыбохозяйственного комплекса республики, одним из основных условий которого является обеспечение естественного воспроизводства рыбных запасов в Каспийском море и озерах, находящихся на территории республики.

В северной зоне расположены Аракумский и Нижне-Терский нерестово-вырастные водоемы общей площадью около 36 гектаров, имеющие важное рыбохозяйственное значение как естественное нерестилище рыб. Указанные водоемы являются собственностью Российской Федерации.

По причине отсутствия стабильного водообеспечения водоемы находятся на сегодняшний день в критическом состоянии. Обводненными остается менее 30 процентов площади водоемов, что обеспечивалось благодаря подаче воды по системе мелиоративных каналов. При этом мелиоративные каналы и гидротехнические сооружения, созданные для подачи воды из реки Терек в водоемы, находятся в неудовлетворительном состоянии. Данная проблема усугубляется естественным процессом изменения русла реки Терек.

Восстановление гидрологического режима водоемов позволит не только довести объемы воспроизводства рыбы до 80 миллионов тонн молоди ежегодно, промысловый возврат которой составит порядка 8 тысяч тонн рыбы, но и увеличить объемы добычи рыбы, так как на этих водоемах может осуществляться промышленное рыболовство.

Важно также отметить, что на федеральном уровне отсутствует должное взаимодействие между заинтересованными структурами, такими как Росрыболовство, Росводресурсы, по вопросу обводнения этих водоемов. Необходимо разработать комплекс мер по сохранению с участием всех заинтересованных и задействованных сторон, в том числе от Республики Дагестан, и определить головного исполнителя этой программы.

Уважаемый Владимир Владимирович, одной из серьезных проблем, в том числе сдерживающих развитие Дагестана на перспективу, является неудовлетворительное состояние главной транспортной артерии республики – федеральной автодороги Р-217, так называемой трассы «Кавказ», которая пролегает через весь регион и ведет к государственной границе с Азербайджанской Республикой.

В Дагестане отмечается высокий уровень аварийности на автодорогах, тенденция роста смертности в результате ДТП. Причиной высокого уровня аварийности является недостаточная ширина проезжей части – наличие в основном двух полос при минимальной потребности в четыре с учетом возросшей интенсивности транспортного потока за последние годы с 14 тысяч до 32 тысяч автомобилей в сутки.

Проходящие по территории республики участки федеральных автомобильных дорог остаются самыми загруженными в Северо-Кавказском федеральном округе и не соответствуют нормативным параметрам.

Федеральная автомобильная дорога «Кавказ» протяженностью 275 километров является автодорогой второй технической категории. При этом она проходит от Чеченской Республики до границы с Азербайджаном. Из общей протяженности лишь 59 километров, то есть меньше одной пятой части этой дороги, соответствует нормативам первой технической категории. При этом дорога является важнейшей составляющей федеральной сети автомобильных дорог и обеспечивает как внутренние, так и транзитные транспортные связи России с государствами Закавказья. Она также несет дополнительную нагрузку, связанную с интенсивным внутренним развитием и движением автотранспорта.

Решением проблемы высокой аварийности на автодороге и ее низкой пропускной способности может стать ее реконструкция и перевод в первую техническую категорию от города Хасавюрта до города Махачкалы и от поселка Манас до границы с Азербайджанской Республикой (всего протяженность 111 километров), со строительством обхода городов Дербент, Хасавюрт, Махачкала. Сейчас эта федеральная трасса проходит практически по центрам этих городов. Это поможет не только повысить интенсивность ее эксплуатации, но и соединить две федеральные трассы: одна, о которой я говорил, – трасса «Кавказ», а вторая – федеральная трасса Астрахань – Махачкала. В настоящее время переезд с одной федеральной трассы на другую осуществляется через поселок Семендер и центральные проспекты и улицы города Махачкалы, тем самым создаются многочасовые пробки и неудобства горожанам в данном микрорайоне.

В связи с изложенным, прошу Вас, Владимир Владимирович, оказать поддержку в этом вопросе и поручить Правительству Российской Федерации предусмотреть в 2022 году и в последующие годы финансирование указанных затрат. Проектно-сметная документация на строительство обхода города Хасавюрта уже готова, по обходу города Дербента – на стадии завершения и передачи в Госэкспертизу. Предполагается начать работы по разработке технического задания по обходу города Махачкалы.

Уважаемый Владимир Владимирович, проблем в республике, как и в других субъектах, достаточно. Сегодня я озвучил наиболее острые из них. Остальные проблемы мы решаем сегодня на региональном уровне, и хотелось бы поблагодарить Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития, Министерство строительства [и жилищно-коммунального хозяйства] за то, что нам оказывается существенная помощь. При этом, несомненно, обсуждение на столь высоком уровне наших проблем придает дагестанцам уверенность в том, что они будут решены.

Владимир Владимирович, в Дагестане к Вам особое отношение. Большое количество обращений в Ваш адрес в ходе «Прямой линии» показывает, что решение своих проблем наши земляки связывают именно с Вами и рассчитывают на Вашу поддержку. Но я хотел бы сказать еще об одном факторе. 1 июля текущего года Вы подписали Указ о праздновании 100-летия со дня рождения самого знаменитого, на мой взгляд, дагестанца – Расула Гамзатовича Гамзатова. Этот Указ является исключительно важным политическим решением для Дагестана, свидетельствующим не только о внимании Президента к духовной составляющей жизни региона, но и о заботе о сохранении нашего общероссийского многонационального культурного достояния.

Творчество Расула Гамзатова стало особым рубежом в истории дагестанской культуры, обозначившим ее восхождение на высоту мирового признания. Его произведения на родном аварском языке в переводе на русский и другие языки мира говорят об этом. Стихотворение Расула Гамзатова «Журавли» стало символом памяти павшим героям, вдохновившим создание мемориалов во многих городах России, стран постсоветского пространства и мира. Но главное, что для множества людей огромной страны он был и остается любимым поэтом. Свидетельством глубокого уважения, почитания и благодарности памяти Расула Гамзатова является открытие памятника в Москве.

Празднование 100-летия со дня рождения Гамзатова на федеральном уровне является для Дагестана почетной и ответственной задачей. Федеральными органами власти совместно с республикой готовится соответствующий план мероприятий.

Учитывая значимость этой даты для всех жителей республики, позвольте Вас, Владимир Владимирович, пригласить в республику в дни празднования 100-летия Расула Гамзатова. Ваше участие значительно поднимет статус праздничных мероприятий и еще раз покажет всему миру, что Расул Гамзатов – общепризнанный поэт великой России. А мы к этому времени постараемся подкрепить это определенными результатами положительных сдвигов в социально-экономическом развитии республики.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо большое, Сергей Алимович, за приглашение.

Я всегда езжу в Дагестан с особым чувством. Конечно, это большое событие. Давайте подумаем, как это организовать наилучшим образом, потому что Расул Гамзатов прославил не только свой родной Дагестан, аварскую часть, вообще весь Дагестан, но и вообще, я бы сказал, весь Советский Союз, Россию в данном случае.

Что касается текущих дел и перспективных: действительно, проблем много. Здесь лежат Ваши обращения на этот счет, они касаются дорожного строительства, инфраструктуры в широком смысле этого слова, мелиорации.

У нас, Вы знаете об этом, ресурсы соответствующие в рамках всей страны выделены на инфраструктуру: там 500 миллиардов и еще 150 из другого источника. Поэтому в целом средства есть, нужно в эти программы вписаться. Я соответствующее поручение обязательно Правительству сформулирую.

В целом Дагестан развивается. Объем строительства, конечно, впечатляет, хороший. Дагестан во многом обгоняет по стройке другие регионы Российской Федерации. Промышленное производство растет, сельское хозяйство немножко подрастает. Но что особенно радует – это наличие инвестиций в основной капитал. Я надеюсь, что благодаря этим инвестиционным проектам удастся решить одну из главных проблем Дагестана, да и вообще Северного Кавказа – поменять к лучшему ситуацию на рынке труда.

Давайте мы все это с Вами еще пообсуждаем. Повторяю, соответствующие поручения Правительству будут даны, и копии этих документов будут у Вас.

Желаю Вам всего самого доброго, успехов Вам!

С.Меликов: Спасибо, Владимир Владимирович.

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