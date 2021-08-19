А. Кутепов подготовил ряд предложений по развитию малого и среднего предпринимательства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор предлагает скорректировать критерии отнесения организаций к субъектам МСП.

Комитет Совета Федерации по экономической политике подготовил предложения по развитию малого и среднего предпринимательства. Соответствующее письмо председатель Комитета СФ Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил помощнику Президента РФ Максиму Орешкину и первому заместителю Председателя Правительства РФ Андрею Белоусову. Предлагается изменить критерии отнесения организаций к субъектам МСП, в частности, увеличить предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности.

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В настоящее время предельные значения такого дохода составляют для микропредприятий — 120 млн рублей, для малых предприятий — 800 млн рублей, для средних предприятий — 2 млрд рублей.

Предлагается рассмотреть возможность увеличения предельных значений такого дохода для микропредприятий – до 170 млн рублей, для малых предприятий – до 870 млн рублей, для средних предприятий – до 3,5 млрд рублей

«Необходимо обратить внимание на то, что указанные предельные значения были приняты в 2016 году. С момента утверждения данных значений прошло более пяти лет, инфляционные показатели увеличились в разы, стоимость товаров и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности существенно выросла, но никаких корректировок предельных значений доходов не производилось, в связи с чем предлагается рассмотреть возможность увеличения предельных значений такого дохода для микропредприятий – до 170 млн рублей, для малых предприятий – до 870 млн рублей, для средних предприятий – до 3,5 млрд рублей», — говорится в письме.

Андрей Кутепов предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в перечень сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства, дополнив его сведениями об участниках субъекта МСП, а также установить ежемесячное обновление данных об участниках субъекта МСП с целью обеспечения оперативного внесения корректировок в случае изменения состава участников субъекта МСП.

Парламентарий считает необходимым предпринять меры, направленные на осторожное исключение субъектов МСП, участвующих в закупках, из реестра.

«Кроме того, предлагаем рассмотреть дополнительные критерии субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в закупках. Такой подход обеспечит стимулы для создания новых субъектов МСП, конкуренцию в закупках, а также сохранит организации-субъекты МСП, имеющие опыт и положительные результаты при реализации государственных и муниципальных контрактов. Особенно важно обеспечить присутствие таких компаний при реализации контрактов на оказание услуг или выполнение работ в сегменте организации и поддержания в надлежащем состоянии систем жизнеобеспечения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучие населения, строительства, реконструкции», — подчеркнул сенатор.

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